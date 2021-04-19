В Баварии кабаны все еще заражены радиацией

"По данным Баварского союза охотников, спустя 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС кабаны в Баварии до сих пор подвержены высокому радиационному облучению. Нередки случаи, когда измеренные значения превышают максимально допустимые 600 беккерелей радиоактивного цезия на килограмм", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Это связано с привычками данных животных - в отличие от других диких животных, кабаны ищут большую часть своей пищи в земле, поедая, например, корни, грибы и личинки, говорится в пресс-релизе союза. По данным Федерального ведомства по радиационной защите, почва особенно хорошо накапливает радиоактивный цезий, который после аварии на Чернобыльской АЭС осел в основном на юге Германии и постепенно проник в более глубокие слои почвы".

"Для обеспечения того, чтобы только чистое мясо попадало на тарелку потребителя, в 1990-х годах союз охотников начал создавать общенациональную сеть станций измерения радиоактивного цезия, которая с тех пор расширилась".

"Сегодня в Баварии работает 124 измерительных станции. В соответствии со строгими немецкими и европейскими правилами гигиены мяса, мясо, загрязненное более чем 600 беккерелями на килограмм, должно быть уничтожено. Оно более не пригодно для употребления", - отмечает издание.

"26 апреля 1986 года в четвертом блоке тогда еще советской Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который привел к крупнейшей ядерной катастрофе в истории мирного использования атомной энергии, - напоминает Der Spiegel. - В результате от последствий погибли тысячи людей, десяткам тысяч пришлось переселиться в другие регионы".