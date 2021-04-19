"Политика Путина? Принуждение!"

Так как Запад игнорирует Украину, у российского президента появляется больше возможностей для маневров, считает Лилия Шевцова. Журналист немецкого издания Die Tageszeitung Клаус-Хельге Донат побеседовал с политологом.

"Никто не хочет войны. Ни Россия, ни Украина, и уж тем более не Путин. Он не камикадзе и не сумасшедший. Но в условиях ограниченных экономических ресурсов и ограниченного влияния на окружающую обстановку, Путин прибегает к принуждению и давлению. Это ключевой момент в нынешней стратегии Кремля в отношении Украины, направленный на то, чтобы она вернулась к Минским соглашениям и фактически к роли российского сателлита, что скреплено подписями в Париже и Берлине", - указала Шевцова.

Говоря о том, хочет ли Россия вернуться за стол переговоров с Западом, политолог отметила: "Москва непременно хочет вернуться. Путин вторгся в Сирию не для того, чтобы помочь Асаду. Он хотел вернуться к диалогу с Обамой, США и хотел, чтобы об Украине забыли. Поэтому сейчас слово "принуждение" лучше всего описывает политику Путина в отношении Украины и США. Он надеется, что Запад не выдержит давления и признает Минские соглашения. Поначалу казалось, что Байден, предложив встречу с Путиным, пошел на это. Однако все не так просто. Поэтому Путин продолжает эскалацию. Если Украина и Запад не примут требования Путина, он, скорее всего, будет вынужден и дальше пересекать красные линии. Война означает для России не только внутриполитические проблемы. Сегодня общество уже не готово принимать гробы и трупы с Украины, и его не легко мобилизовать. Это глупость".

По мнению политолога, США "очень осторожны" в ведении санкций против России, а Запад не готов к такой эскалации, как остановка строительства "Северного потока-2" или отключение России от международной платежной системы SWIFT.

"На встрече с НАТО в Брюсселе Украина была упомянута лишь как одна из тем, не то чтобы она совсем не имеет никакого значения, но она и не находится в центре внимания", - сказала Шевцова, пояснив, что Запад больше озабочен Афганистаном, Ираном, а также Китаем и Тайванем.

Из-за того, что Запад игнорирует Украину, "Путин получает больше возможностей для маневров. Но Москва не может вечно держать свои войска на границе и в Воронеже. Россия и США продолжают игру. В то же время интересы России и Украины несовместимы. Конфликт может вспыхнуть в любое время. (...) Украина назойлива, как муха - возможно, такие мысли в голове у Путина", сказала собеседница издания.

"У Запада нет единой повестки дня и нет четкой концепции урегулирования украинского конфликта. Европа устала от Украины и надеется, что конфликт будет заморожен. У США свои проблемы, президенту США Байдену также не хватает команды экспертов по России. В давнем американском документе по России и Китаю, составленном спецслужбами в 2000-е годы, Украина вообще не упоминается. Одним словом, у Запада уже давно нет ни концепции, ни желания, ни понимания того, как нужно действовать. В условиях такого паралича Путин решил прорваться на сцену. Однако пока он сидит в Кремле, в интерпретации Минских соглашений ничего не изменится. Но что Москве делать с этими двумя республиками? В конце концов, там живут три миллиона человек. Украина также выплачивает пенсии, но режим прекращения огня не соблюдается. Только нейтральные миротворческие силы могут что-то изменить", - считает политолог.

"На Украине речь не идет о сферах влияния, как, например, в Грузии, Прибалтике или Казахстане. Путин и элита воспринимают Россию и Украину как единый народ, что делает вопрос еще более болезненным. Украинцы и белорусы - это не только часть одного и того же народа, но и продолжение российского государства. Это всё усложняет", - констатировала Шевцова.