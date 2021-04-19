"Это в любой момент может привести к смерти"

"Врачи критика российского режима бьют тревогу: Алексею Навальному грозит остановка сердца и почечная недостаточность. По их словам, оппозиционер, находящийся в исправительной колонии, срочно нуждается в лечении", - пишет немецкое издание Die Zeit. Журналистка издания Коринна Шёпс побеседовала с Штефаном Бальдусом, председателем Немецкого общества кардиологии, попросив его оценить имеющиеся данные о лабораторных анализах Навального.

"У меня имеются два переведенных результата лабораторных исследований, - рассказал медик. - В одном из них указано, что уровень калия в его крови составляет 7,1 ммоль/л. Если это значение верно и оно подтвердится, то, несомненно, речь идет о крайне опасном для жизни состоянии, в котором находится Алексей Навальный".

"Уровень калия более 6,5 ммоль/л (миллимоль на литр) является критическим. Согласно этой выписке из лабораторных исследований, анализ был проведен в прошлый четверг. Вероятность того, что уровень калия упадет сам по себе без медицинского вмешательства, с сопутствующими нарушениями функции почек и в условиях голодовки, мала. Причина, по которой такое повышение показателя столь опасно, заключается в том, что оно значительно снижает электропроводность клеток сердечной мышцы. Есть опасность, что электрические импульсы не будут стабильно передаваться между предсердиями и желудочками сердца. Это может привести к сильному замедлению сердцебиения", - пояснил собеседник издания.

"Однако такое замедление может также обернуться очень сильной сердечной аритмией, которая затем, возможно, приведет к фибрилляции желудочков и также к внезапной смерти от остановки сердца", - указал Бальдус.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени есть у Навального, кардиолог указал: "Столь высокий уровень калия является критическим, поэтому нельзя сказать, что все будет в порядке еще два дня или неделю. Это может привести к смерти в любой момент".

"В Германии мы немедленно перевели бы такого пациента в отделение интенсивной терапии и отслеживали бы сердечный ритм с помощью ЭКГ", - подчеркнул он.

Говоря о возможном лечении такого состояния, Бальдус пояснил: "Есть три стратегии: во-первых, можно ввести кальций, который в этой ситуации может стабилизировать электропроводность клеток сердечной мышцы. Кроме того, можно снизить уровень калия в крови с помощью лекарств, например, с помощью мочегонных средств, которые обезвоживают и помогают его вывести. Или с помощью глюкозо-инсулиновой инъекции, которая поможет перенести калий из крови в клетки. Или же калий можно вывести сразу с помощью диализа, то есть очищения крови".

Как рассказал Die Zeit немецкий адвокат Навального Николаос Газеас, у оппозиционера, по всей видимости, параллельно пострадали и почки.

"Да, один из почечных показателей умеренно повышен, что, вероятно, также отчасти объясняет повышенный уровень калия", - подтвердил медик, подчеркнув, что Навальный "нуждается в непрерывном наблюдении в условиях отделения интенсивной терапии".