19 августа 2020 г. Майкл Шмидт | The New York Times Трамп и Мисс Москва: доклад Сената изучает возможный компромат на Трампа во время его визита в Россию "За два десятилетия до того, как баллотироваться в президенты, Дональд Трамп побывал в России, где он осматривал недвижимость, где его кормили-поили, и, что имело огромное значение для следователей Комитета по разведке Сената, где он встретил женщину, бывшую "мисс Москва", - пишет The New York Times. "Товарищ Трампа Роберт Карран, с которым побеседовали следователи Сената, сообщил, что, по его мнению, у Трампа могли быть романтические отношения с этой женщиной. Во время той же поездки, как сообщил следователям другой товарищ Трампа, Леон Д. Блэк, он и Трамп "возможно, были вместе в стриптиз-клубе". Другой свидетель сообщил, что Трамп мог быть с другими женщинами в Москве, а затем привел их с собой на встречу с мэром", - говорится в статье. "В то время Трамп был женат на Марле Мэйплз, - напоминает газета. - Карран - американский фотограф, работы которого висели в отеле Трампа в Сохо. А Блэк является основателем частной инвестиционной компании Apollo Global Management". "Предположения в отношении Трампа включены в пятый и последний том двухпартийного доклада, обнародованного во вторник комитетом Сената по разведке, в котором представлена потенциально компрометирующая информация, которой могут располагать русские на Трампа и использовать против него в качестве рычага давления", - отмечает The New York Times. "Но в то же время комитет поставил под сомнение значимость обвинений, заявив, что следователи "не установили", что российское правительство действительно имело компрометирующую информацию о Трампе. В докладе также говорится, что нет никаких доказательств того, что русские пытались шантажировать Трампа или других лиц, работавших на его президентскую кампанию 2016 года", - сообщается в публикации. "В докладе оправдывается включение пикантных подробностей о президенте как необходимых для понимания угрозы возможной операции иностранного влияния или распространения дезинформации, которая могла нанести ущерб американскому политическому процессу. Эти подробности содержались в разделе доклада о российском искусстве "компромата" или распространения вредоносной информации с целью дискредитации соперника или врага, что может представлять угрозу для национальной безопасности в связи с нацеленностью на американских чиновников", - указывает издание. (...) "В совокупности эти обвинения вызвали потенциальную озабоченность контрразведки, что Россия могла использовать компрометирующую информацию, чтобы повлиять на позицию тогдашнего кандидата в президенты по отношениям с Россией, - говорится в докладе. - Комитет стремился, в ограниченном масштабе, понять предполагаемый сбор такой информации российским правительством не только из-за угрозы потенциальной операции иностранного влияния, но и для того, чтобы изучить возможность операции дезинформации, атакующей целостность американского политического процесса". "Доклад, обнародованный во вторник, содержит один из самых подробных официальных отчетов о пребывании Трампа в России. На десятках страниц в почти 1000-страничном документе рассказывается, что один из руководителей Marriott сообщил следователям комитета, что после приезда Трампа в Россию в 2013 году на конкурс "Мисс Вселенная" этот человек слышал, как двое коллег, работавших в Ritz-Carlton в Москве, обсуждали видеозапись, на которой, по их словам, запечатлен Трамп с женщинами в лифте отеля", - говорится в статье. (...) "В докладе Сената говорится, что отель Ritz-Carlton представляет собой "среду высокого контрразведывательного риска", в штате которого "есть как минимум один постоянный сотрудник российской разведки, правительственное наблюдение за номерами гостей и регулярное присутствие большого количества проституток, вероятно, по крайней мере, с молчаливого одобрения российских властей", - сообщается в публикации. "Руководитель Marriott сообщил комитету, что один из коллег, которые, по его словам, обсуждали кадры из Ritz-Carlton, сказал, что видео запечатлено Трампа "с несколькими женщинами" в лифте, которые, как намекал коллега, были "хостес". По словам этого руководителя, коллеги обсуждали, как поступить с записью (...) ", - говорится в материале. "Комитет опросил этих двух коллег, которые сообщили, что не припоминают, что видели запись. "Комитет не смог устранить эти несоответствия", - указывается в докладе. (...) "В докладе также говорится, что товарищ Трампа Дэвид Джеованис, американский бизнесмен, базирующийся в России, который находился в Москве во время визита 1996 года, продолжал обсуждать отношения Трампа с бывшей "мисс Москва" после инаугурации президента в 2017 году. Согласно докладу комитета, Карран, фотограф и друг Джеованиса, рассказал следователям Сената, как он спросил Джеованиса: "Что именно произошло... они сошлись или как?" Джеованис, по словам Каррана, ответил: "Да, я видел их снова на следующий день, и они были вместе, как-то так". Источник: The New York Times