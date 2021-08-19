Дрозофилы начинают переедать и меньше спать всего через неделю социальной изоляции, утверждают ученые

"Если вы обнаружили, что во время локдауна набираете вес и теряете сон, вы не одиноки: мушки-дрозофилы реагируют точно так же после всего лишь через неделю социальной изоляции. К такому выводу пришли исследователи из Университета Рокфеллера, которые исследовали, как плодовые мухи реагируют на одиночное заключение в пробирках", - сообщает Daily Mail.

"Ученые установили, что изменения в поведении мух были связаны с изменениями в экспрессии определенных генов, а также с активностью нейронов в головном мозге. "Почему все это происходит, неясно, но команда исследователей считает, что это может быть связано с тем, что ощущение себя в изоляции дает сигнал о некоторой степени неуверенности в будущем. Так что, возможно, имеет смысл то, что мухи готовятся к потенциально трудным временам впереди, поедая любую еду, которая оказывается в зоне доступа, и бодрствуя и сохраняя бдительность как можно дольше", - говорится в статье.

"По словам ученых, их исследование может предоставить первую обоснованную животную модель для изучения физиологической реакции организма на одиночество. Мелкие плодовые мушки-дрозофилы - очень социальные существа. Они добывают продовольствие и кормятся в группах, участвуют в сложных брачных ритуалах и, как известно, даже участвуют в миниатюрных боксерских поединках", - сообщает издание.

"Мухи устроены так, что у них возникает специфическая реакция на социальную изоляцию, - рассказал автор исследования и биолог Майкл Янг из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке. - Мы обнаружили, что одиночество имеет патологические последствия, связанные с изменениями в небольшой группе нейронов, и начали понимать, за что эти нейроны ответственны".

"В своем исследовании профессор Янг и его коллеги начали со сравнения того, как группы плодовых мух разного размера чувствовали себя в условиях недельной изоляции, когда насекомых помещали на "карантин" внутри пробирок. Команда обнаружила, что мухи, запертые вместе, даже если их было всего две, не демонстрировали странного поведения после недели изоляции. Однако когда мух изолировали по одной, было установлено, что они едят в два раза больше еды и спят меньше обычного. В нормальной ситуации плодовые мухи спят 16 часов в сутки - эти часы поделены между полуденным сном и полноценным ночным отдыхом. Однако в изоляции это время поступательно уменьшалось", - сообщается в статье.

"Когда ученые изучили мух, содержавшихся в одиночестве, они обнаружили, что изоляция повлияла на экспрессию генов в мозгу насекомых, связанных с голоданием, несмотря на то, что пищей в пробирках их снабжали. Кроме того, исследователи также обнаружили, что наблюдаемые изменения в поведении мух были связаны с небольшой группой клеток в мозгу, известной как нейроны P2. Когда они искусственно отключили нейроны P2 у мух, находившихся в изоляции, произошло восстановление нормального режима питания и сна".

"Напротив, усиление этих нейронов у мух, которые провели в одиночестве только один день, заставляло их вести себя так, как будто они находились одни целую неделю", - подчеркивается в статье.

"Нам удалось обманом заставить муху думать, что она хронически изолирована, - рассказал еще один автор исследования, биолог Ванхэ Ли из Университета Рокфеллера. - Как представляется, нейроны P2 связаны с восприятием продолжительности социальной изоляции или интенсивности одиночества - как таймер, отсчитывающий, сколько времени муха провела в одиночестве".

"Команда провела ряд дополнительных тестов, чтобы подтвердить свои наблюдения, в том числе создав мух, страдающих бессонницей, чтобы показать, что недостаток сна сам по себе не вызывает переедания, и продемонстрировав, что усиление нейронов P2 не влияет на мух в группах. В конечном итоге, пояснили исследователи, похоже, что только комбинация социальной изоляции и активности нейронов P2 заставляет мух переедать и терять сон".

"Ученые предупреждают, что настоящее исследование не может установить, что многих людей во время карантина, связанного с Covid-19, заставили больше есть и меньше спать те же биологические механизмы, которые включаются у одиноких мух. И все же, считают они, эта работа может проложить путь к исследованиям аналогичных связей между хронической изоляцией и генетической и нейронной активностью у других животных - а затем, возможно, и у людей", - пишет Daily Mail.

"Клинически ориентированные исследования показывают, что большое количество взрослых в США в течение минувшего года изоляции, связанной с Covid-19, столкнулись со значительной прибавкой в весе и потерей сна, - указал профессор Янг. - Вполне возможно, что наши маленькие мухи имитируют поведение людей, живущих в условиях пандемии, по общим биологическим причинам".

Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.