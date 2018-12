19 декабря 2018 г. Дэвид Сэнджер и Стивен Эрлэнджер | The New York Times Взлом европейских дипломатических депеш вскрывает мир, полный тревоги по поводу Трампа, России и Ирана "На протяжении нескольких лет хакеры проникали в сеть дипломатической коммуникации Европейского Союза, скачивая тысячи депеш, которые рассказывают об обеспокоенности непредсказуемостью администрации Трампа, о попытках выстроить взаимоотношения с Россией и Китаем, и о страхе перед тем, что Иран может возобновить свою ядерную программу", - пишет The New York Times. "В одном из документов европейские дипломаты называют встречу между президентом Трампом и президентом Владимиром Путиным в Хельсинки в Финляндии "успешной" (по крайней мере, для Путина), - передает издание. - В другой депеше, составленной после встречи 16 июля, содержится подробный доклад и анализ дискуссий между европейскими чиновниками и президентом Китая Си Цзиньпином, который, согласно приводимой цитате, сравнил то, как Трамп "стращает" Пекин, с "боксерским поединком без правил в вольном стиле" "Использовавшиеся хакерами на протяжении трех лет методы напоминают те, что издавна использовались элитным подразделением Народно-освободительной армии Китая, - указывает газета. - Документы копировались из защищенной сети и публиковались на открытом интернет-сайте, созданном хакерами в ходе атаки, утверждает Area 1, фирма, обнаружившая утечку". Эта фирма была сознана тремя бывшими чиновниками Агентства национальной безопасности, поясняет издание. "Киберпреступники также проникли в сети ООН, Американской федерации труда - Конгресса производственных профсоюзов и министров иностранных дел и финансов по всему миру", - отмечается в публикации. "Среди документов есть обстоятельные доклады европейских дипломатов о шагах России по подрыву Украины, включая предупреждение от 8 февраля о том, что Крым, аннексированный Москвой 4 года назад, превратился в "горячую зону, где уже могли быть размещены ядерные боеголовки". Но американские чиновники говорят, что в их распоряжении нет свидетельств наличия ядерных боеголовок в Крыму", - пишут авторы публикации. После встречи в Хельсинки в июле "европейские дипломаты описывали усилия Белого дома, направленные на сокращение ущерба, после того, как во время совместной пресс-конференции с Путиным Трамп отошел от сценария. На пресс-конференции Трамп, похоже, согласился разрешить русским опросить бывших американских дипломатов в обмен на разрешение американцам допросить россиян, которым были предъявлены обвинения спецпрокурором Робертом Мюллером. Согласно документу от 20 июля, где описываются частные переговоры, представители Белого дома заверили европейцев, что согласие Трампа будет "придержано", чтобы не допустить допроса американцев", - передает газета. "Коллекция европейских депеш напоминает публикацию Wikileaks 250 тыс. документов Госдепартамента в 2010 году", - пишет The New York Times. Однако они не такие обстоятельные и состоят из документов низкого уровня секретности, которые были промаркированы как документы с ограниченным доступом, передает издание. "Коммуникации с более высоким уровнем секретности, включая уровень, известный как "tres secret" ("совершенно секретно"), хранились в отдельной системе, которая усовершенствуется и обновляется, указали европейские чиновники. А депеши, посвященные решениям о ядерной сделке мировых держав с Ираном от 2015 года - из которой Трамп вывел США в мае - выделены в совершенно отдельную систему, защищенную от интернета", - говорится в статье. "В отличие от Wikileaks в 2010 году или российского взлома Национального комитета Демократической партии СЩА в 2016 году, киберпреступники, совершившие атаку на ЕС, не предприняли усилий, чтобы опубликовать украденные материалы,- подчеркивается в материале. - Это скорее было вопросом чистого шпионажа, заявил один бывший высокопоставленный сотрудник разведки, знакомый с этим делом и согласившийся говорить на условиях сохранения анонимности". "Кроме того, этот взлом демонстрирует примечательно плохую защиту обычного обмена сообщениями среди сотрудников ЕС", - утверждают авторы статьи. В данном случае, как сообщил Орен Фалковиц, глава Area 1, эти депеши попали в руки хакеров после того, как в ходе ничем не примечательной фишинговой кампании, нацеленной на дипломатов на Кипре, было осуществлено проникновение в системы островного государства. "Люди говорят о продвинутых хакерах, между тем как в этом нет ничего особо продвинутого", - говорит Фалковиц. Попав в кипрскую систему, хакеры получили доступ к паролям, которые требовались для того, чтобы подключаться ко всей базе данных депеш Европейского союза. Как пишет газета, "вторгнувшись в европейскую систему, которая называется COREU (или Courtesy), хакеры получили доступ к связывающим 28 стран ЕС коммуникациям по темам от торговли и тарифов до терроризма и краткого пересказа встреч, от жизненно важных до незначительных". "Многие сообщения были просто дипломатическими донесениями - еженедельные доклады из миссий в Косово, Сербии, Албании, России, Китая, Украины, Вашингтона, и включали описание разговоров с лидерами и другими дипломатами или визитов в страны, не входящие в ЕС". "Среди депеш были запросы на санкционирование финансирования экспорта в Иран, а также детали, рассказывающие об усилиях, предпринимавшихся в течение 2018 года для сохранения экономических мер, которые могли бы стать мотивом для Тегерана выполнять условия ядерного соглашения от 2015 года", - отмечается в публикации. "Был также вопрос о том, стоит ли разрешить Дмитрию Рогозину, бывшему заместителю министра иностранных дел России, который призывал к аннексии Крыма, поехать в Австрию на международную встречу по "мирному использованию открытого космоса". В то время Рогозин находился под европейскими финансовыми санкциями". Как передает The New York Times, "во вторник Агентство национальной безопасности США заявило, что пока изучает обнародование европейской коллекции депеш. Однако, по словам бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, ЕС не раз предупреждали, что его устаревающая система коммуникаций крайне уязвима для хакеров из Китая, России, Ирана и других государств. По словам этого чиновника, европейцы всегда реагировали на эти предупреждения, пожимая плечами". "Как заявили европейские чиновники, сейчас они пытаются произвести пересмотр своих устаревших и уязвимых сетей", - пишет газета. В частности, ведутся разработки новой системы, известной как EC3IS, для работы с более секретными документами, которыми обмениваются дипломаты. Для коммуникаций между делегациями государств-членов ЕС в таких столицах, как Москва и Пекин, инсталлируется другая система, известная как Zeus. "Похоже, европейцы начинают осознавать угрозу, пускай и с запозданием", - резюмируют авторы публикации. Высокопоставленные сотрудники ЕС все чаще используют зашифрованные телефоны, а в ключевых локациях устанавливаются изолированные "переговорные" типа Lucite. "Конечно, ни одна система безопасности не защищена на 100%, и они должны постоянно обновляться", - указал один высокопоставленный европейский чиновник. Источник: The New York Times