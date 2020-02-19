Европейское космическое агентство заплатит добровольцам за 60 дней в постели

"Европейское космическое агентство заплатит добровольцам 12 500 фунтов за то, чтобы они пролежали в постели в течение двух месяцев - так агентство хочет проверить влияние космических путешествий на организм человека", - пишет Daily Mail.

"В рамках этого исследования планируется смоделировать некоторые аспекты космического полета. Добровольцев поместят на длительное время в постели, опущенные на шесть градусов. Две группы людей будут оставаться в постели в течение 60 дней. Исследование будет проводиться двумя разными группами ученых, работающих во Франции и Словении", - сообщается в публикации.

"(...) Добровольцев также будут помещать в центрифугу для воспроизведения воздействия "искусственной гравитации" на тело - как в положении лежа, так и во время выполнения упражнений после времени, проведенного в кровати", - говорится в публикации.

"В общей сложности, агентство ищет 48 добровольцев, как мужчин, так и женщин, которые будут разделены на четыре группы - две отправятся в Словению и две во Францию. Ученые, проводящие исследование, говорят, что оно кажется привлекательным, но предупреждают, что удовольствие скоро иссякнет из-за регулярных тестов и вопросов со стороны исследователей", - передает газета.

"Мы получаем много запросов на участие в этих исследованиях от потенциальных добровольцев, но это не шутка - идея лежать в постели звучит весело, но удовольствие очень быстро проходит, - подчеркивает исследовательница Дженнифер Нго-Ань. - Мы приветствуем добровольцев, которые жертвуют своей повседневной жизнью на благо человеческих исследований".

"(...) Результаты исследований такого типа будут полезны не только людям, покидающим планету и проводящим время в космосе, но и тем, кто прикован к постели на Земле в течение долгого времени", - подчеркивается в статье.

"В невесомости тела астронавтов теряют мышечный объем и плотность костей, меняются глаза, жидкости смещаются в сторону мозга и многое другое. Поиску путей поддержания здоровья на орбите посвящен большой объем исследований в области космических полетов человека, и исследования "лежания в постели" являются частью этого процесса", - говорится в статье.

"(...) У Европейского космического агентства есть три объекта, на которых могут проводиться исследования в лежащем положении - во Франции, в Германии и в Словении. Объект в Словении находится на большей высоте с меньшим атмосферным давлением, поэтому он будет частично использоваться для исследований будущего освоения Луны", - отмечает Daily Mail.

"Цель состоит в том, чтобы окончательно протестировать меры, которые уменьшают нежелательные последствия жизни в невесомости," - сказала научный координатор ЕКА Анжелика Ван Омберген. (...)

"Центры, особенно объект в Словении, расположенный на большей высоте, позволяют исследователям настраивать условия окружающей среды, такие как уровень кислорода в помещении. Тестирование добровольцев при низком уровне кислорода или гипоксии является актуальным для будущих космических миссий, где ограниченная среда космического корабля и места обитания могут содержать меньше кислорода", - передает газета.

"(...) Космическое агентство также сотрудничает с французской клиникой Medec, чтобы изучить влияние "сухих иммерсионных ванн" на женский организм. Добровольцев будут равномерно погружать в капсулу - так будет имитироваться плавучесть, испытываемая астронавтами на Международной космической станции. Исследователям требуются женщины-добровольцы, поскольку у них почти нет данных о влиянии "флоатинга" на женщин, но данные о мужчинах есть. (...) Сухая иммерсия предназначена для имитации космического полета с точки зрения монотонной среды, ограничений в движениях и позициях и иных воздействий, которые он может оказывать на организм", - указывает Daily Mail.

"По словам EКА, имитационные исследования с помощью сухого погружения имеют большой потенциал для исследования вредных последствий космического полета, а также для разработки и проверки контрмер против изменений, происходящих в условиях микрогравитации и гипокинезии. (...) Исследователи ищут 20 испытуемых-женщин, которые проведут пять дней в учреждении Medes в Тулузе во Франции в конце 2020 года (...)", - заключает газета.