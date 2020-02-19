Китай, империя контроля

"(...) Во время эпидемии коронавируса продолжаются репрессии. Арест двух видных деятелей китайской оппозиции в последние дни подтверждает опасения многих экспертов по поводу того, что режим Си Цзиньпина воспользуется страхом населения заразиться коронавирусом для долгосрочного усиления контроля над китайским обществом", - пишет Le Monde.

"46 летний преподаватель университета Сюй Чжиюн, известный активист, боровшийся за верховенство закона в Китае и уже заключенный в тюрьму с 2014 по 2017 год, был арестован 15 февраля в Кантоне, в доме адвоката, у которой он скрывался. По данным лондонской газеты Guardian, другой известный университетский преподаватель Сюй Чжан Юнь, которого лишили права на преподавание с тех пор, как он стал критиковать конституционную реформу 2018 года, позволившую Си Цзиньпину стать пожизненным президентом, был помещен под домашний арест в Пекине, не имея возможности общаться с внешним миром", - говорится в статье.

"В разгар "народной войны" против коронавируса китайские власти под прикрытием тяжелой и чрезвычайной ситуации в области здравоохранения усиливают массовое наблюдение и расширяют меры по ограничению свобод. Систематическая практика запрещения больным выходить из дома, обеспечиваемая перекрестной проверкой со стороны бесчисленных добровольцев, а также использованием технологий распознавания лиц и искусственного интеллекта, широко поддерживается охваченным паникой населением; между тем, это привело к отклонениям от любых правовых рамок, таким как полная блокировка маршрутов доступа, запрет жильцам возвращаться в свои дома или распространение личных данных пациентов", - отмечает редакция.

"(...) После начального периода, когда некоторые критики могли высказываться по поводу управления кризисом, цензура была ужесточена, и в начале февраля власти объявили об усилении контроля над социальными сетями. Пропагандистскому аппарату Коммунистической партии предписывалось "направлять общественное мнение и усиливать контроль над информацией". По данным китайской правозащитной организации China Human Rights Defenders, по состоянию на 7 февраля 351 человек был "наказан" за "распространение ложных слухов" о коронавирусе. Высылка трех корреспондентов газеты Wall Street Journal, о которой было объявлено в среду, 19 февраля, лишь подтверждает эту тенденцию", - отмечает Le Monde.

"(...) Подобная озабоченность подкрепляется недавними сообщениями ряда СМИ, включая Le Monde, о размахе репрессий против уйгурских мусульман в китайской провинции Синьцзян, под предлогом широкомасштабной программы "дерадикализации". Широкое использование баз данных на основе регистрации жителей приводит к тому, что миллион человек в Синьцзяне были интернированы, что вдобавок к массовому наблюдению из-за коронавируса создает имидж империи контроля, гораздо больше напоминающей Большого Брата, нежели набирающую силу державу, соблюдающую универсальные правила", - резюмирует редакция.