19 февраля 2021 г. Майкл Кроули и Стивен Эрлэнджер | The New York Times План Байдена объединить оружие с Европой против России и Китая реализовать не так просто "Через две недели после инаугурации президента Байдена президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил о важности диалога с Москвой, указав, что Россия является частью Европы, которую нельзя просто отодвинуть в сторону, и что Европа должна быть достаточно сильной, чтобы защищать свои собственные интересы. 30 декабря, всего за несколько недель до инаугурации Байдена, ЕС заключил важное инвестиционное соглашение с Китаем, спустя дни после твита советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана с просьбой о "скорейших консультациях" с Европой по Китаю и с тем, что казалось предостережением от быстрой сделки. Таким образом, даже в то время как США проходят перезагрузку под новым руководством в Белом доме, Европа намечает свой собственный курс в отношении России и Китая способами, которые не обязательно совпадают с целями Байдена, что создает проблему на фоне того, как новый американский президент намеревается восстановить посттрамповский альянс с континентом", - пишет The New York Times. "В пятницу Байден выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - собрании лидеров и дипломатов из Европы и США. (...) Его выступление (...) высветит уже знакомый призыв к созданию более единого западного фронта против антидемократических угроз, исходящих от России и Китая. Во многих отношениях такие разговоры наверняка будут восприняты европейскими лидерами, перенапряженными и истощенными четырьмя годами непредсказуемой и зачастую полной презрения дипломатии президента Дональда Трампа, как теплый массаж",- считает газета. "Но если под "лидерством" Байден подразумевает возврат к традиционным американским исходным допущениям - мы решаем, а вы следуете , то многие европейцы считают, что этот мир ушел, и что Европа не должна вести себя как младший ведомый Америки в боях, определенных Вашингтоном", - утверждается в статье. "Как продемонстрировали торговая сделка ЕС с Китаем и примирительные разговоры о Москве из уст таких лидеров, как Макрон и вероятный следующий канцлер Германии Армин Лашет, Европа имеет свой собственный набор интересов и идей о том, как вести дела с двумя основными соперниками США , теми, которые усложнят дипломатию Байдена", - пишет The New York Times. "Байден сигнализирует о невероятно воинственном подходе к России, объединяя его с Китаем и определяя новую глобальную холодную войну против авторитаризма", - говорит Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям. По его словам, это заставляет нервничать многих европейских лидеров. А другие региональные эксперты заявили, что видят меньше признаков открытого энтузиазма со стороны континента, чем могли надеяться представители администрации Байдена", - отмечается в статье. "Всегда было четкое понимание того, что мы не сможем просто появиться и сказать: " Привет, ребята, мы вернулись!" - говорит Андреа Кендолл-Тейлор, которая должна была стать директором по России в Совете национальной безопасности США, но не вступила в должность по личным соображениям. "Но даже несмотря на все это, я думаю, был оптимизм, что это будет проще, чем это, кажется, будет" - отметила Кендолл-Тейлор, директор Программы трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности. Ульрих Шпек, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Берлине, добавил: "После замораживания отношений при Трампе я ожидал большего потепления. Пока я этого не вижу". "Байден быстро предпринял многие из самых простых шагов на пути к примирению и единству с Европой, включая повторное присоединение к Парижскому соглашению по климату, возобновление акцента на многосторонности и правах человека и обещание вновь присоединиться к распадающейся ядерной сделке с Ираном 2015 года. Но объединиться против России и Китая будет намного сложнее", - констатирует газета. "Китай может быть равным соперником США, но он долгое время был жизненно важным торговым партнером для Европы. И хотя европейские лидеры рассматривают Пекин как системного соперника и конкурента, они также видят в нем партнера и вряд ли считают его врагом. И Россия остается соседом, обладающим ядерным оружием, хотя и воинственным, и имеет собственные финансовые и эмоциональные рычаги воздействия", - указывает газета. "(...) По словам Николаса Бернса, бывшего заместителя госсекретаря и поса в НАТО при администрации Джорджа Буша, "(...) я не думаю, что США все еще тесно связаны с Европой дипломатически и стратегически". "Конференция по безопасности на этой неделе проводится не правительством Германии, но канцлер Германии Ангела Меркель выступает с речью наряду с Байденом, Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. И сама Германия иллюстрирует некоторые из проблем, с которыми администрация Байдена столкнется в попытках объединить оружие против Москвы. Правящая Христианско-демократическая партия и Меркель выбрала Лашета своим лидером, и он является вероятным кандидатом, который сменит ее на осенних выборах. Но Лашет более симпатизирует, чем Байден, и России, и Китаю (...)", - напоминает газета, указывая также и на намерение Германии ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". (...) "Есть признаки того, что, как и в случае с китайской сделкой, администрация Байдена хочет двигаться дальше и договориться о решении с Германией, чтобы устранить серьезный раздражитель в отношениях с критически важным союзником. Некоторые предполагают, что это может включать в себя немедленные санкции, если Москва перенаправит поставки или остановит транзитные сборы Украине", - говорится в статье. (...) Издание отмечает, что "попытка убийства, а затем заключение в тюрьму российского оппозиционного лидера Алексея Навального и обращение [с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом] Боррелем "означают, что Брюссель, скорее всего, введет новые санкции против России, но не раньше конца марта, и будет более открытым к предложениям Байдена о более жесткой линии". "Представители администрации Байдена говорят, что координировать свои действия с капризной Европой никогда не было легко и что ее лидеры приветствуют восстановление американского лидерства - особенно в отношении китайской угрозы, более очевидной для Европы, чем пять лет назад", - говорится в статье. "Что касается Китая и инвестиционного соглашения, то после семи лет трудных переговоров европейские чиновники защищают его преимущественно как попытку получить такой же доступ на китайский рынок для своих компаний, который американские фирмы получили в результате сделки Трампа с Китаем в прошлом году. "У нас нет причин страдать от неравного игрового поля, в том числе относительно США, - сказала Сабина Вейанд, генеральный директор ЕС по торговле, на виртуальном форуме в начале февраля. - Почему мы должны сидеть спокойно?" (...) Источник: The New York Times