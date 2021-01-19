Игроманов, шопоголиков и обжор могут вылечить, пропуская электрический ток через мозг

"Игроманам, шопоголикам и людям, страдающим компульсивным перееданием, можно "перенастроить" мозг, пропустив через него электричество, утверждается в новом исследовании. Этот неинвазивный метод заключается в пропускании небольших электрических разрядов через орбитофронтальную кору - область серого вещества, которая у людей с зависимостями замедляется", - передает Daily Mail.

"Исследователи надеются, что этот необычный метод может открыть двери для борьбы со множеством обсессивно-компульсивных расстройств, которыми страдает каждый восьмой человек на планете. Неконтролируемые приступы навязчивого желания могут быть опасными для жизни - приводя к ожирению, злоупотреблению психоактивными веществами или финансовому краху", - говорится в статье.

"Эта новая форма персонализированной модуляции мозга может быть эффективной для получения долгосрочных преимуществ у людей, испытывающих дистресс из-за таких проблем, как как компульсивное переедание, азартные игры и шопинг", - отметил доктор Роберт Рейнхарт из Бостонского университета в США, автор исследования.

(...) На черепе пациента размещаются электроды, через которые пропускаются крошечные разряды электричества определенной частоты, чтобы "перенастроить" мозговые волны, поясняет доктор Рейнхарт. "Его команда опробовала терапию на 124 добровольцах с различной интенсивностью обессивно-компульсивных расстройств в течение пяти дней. После сеансов мужчины и женщины показали лучшие результаты в серии лабораторных экспериментов, в которых проверялся их самоконтроль - например, сопротивление азартным играм", - отмечается в статье.

"Терапия снижала обсессивно-компульсивное поведение на срок до 3 месяцев, причем наибольшее улучшение наблюдалось у пациентов с наиболее серьезными симптомами, - констатирует доктор Рейнхарт. - (...) Почти миллиард человек во всем мире страдает обсессивно-компульсивным поведением, но наше механистическое понимание этого поведения является неполным, а эффективные методы лечения недоступны. Эти типы поведения широко распространены среди населения в целом и причиняют серьезный вред человеку".

"Существующие методы лечения, такие как антидепрессанты и другие лекарства, дают неутешительные результаты и могут вызывать побочные эффекты. (...) По данным благотворительных организаций по охране психического здоровья, число людей, обращающихся за помощью при обсессивно-компульсивных расстройствах, резко возросло с начала пандемии", - указывает Daily Mail.

(...) "О новом исследовании сообщает журнал Nature Medicine", - указывает издание.