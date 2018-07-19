Мясо и молоко губят климат

"Новость, которая придется кстати всем веганам: согласно новому исследованию, мировая агропромышленность оказывает значительно большее влияние на изменение климата, чем предполагалось ранее", - сообщает журналист немецкого издания Tageszeitung Бернхард Пёттер. Выбросы углекислого газа пяти крупнейших концернов по производству мясной и молочной продукции превышают даже выбросы парниковых газов международных нефтяных корпораций Shell или ExxonMobil, передает издание.

Согласно исследованию, проведенному природоохранной организацией Grain и аналитическим центром "Институт сельского хозяйства и торговой политики", в случае, если сельское хозяйство не будет сокращать количество выбросов, на долю животноводства придется 80% мирового эмиссионного бюджета парниковых газов.

Исследователи изучили общее количество выбросов на молочных фермах и скотобойнях 35 крупнейших аграрных предприятий мира. Эксперты выяснили, что 90% выбросов в сельскохозяйственном производстве связаны с разведением животных, вырубкой лесов, выделением метана, образованием навоза. Эти цифры зачастую замалчиваются, отмечает Пёттер.

При этом все предприятия делают ставку на увеличение продажи молока и мяса. Так, по оценке крупнейшей бразильской мясоперерабатывающей компании JBS, к 2030 году потребление мяса составит 48 кг на душу населения в год. При этом для того, чтобы климатические цели оставались достижимыми, потребление мяса необходимо сократить с сегодняшних 37 до 16 кг в год, подсчитали в Greenpeace.

Исследование критикует также и такие торговые соглашения, как Jefta и Nafta, стимулирующие потребление мяса и молока: благодаря налоговым льготам США, ЕС, Китай, Бразилия, Аргентина и Австралия экспортируют во все страны мира свои "излишние протеины", нанося ущерб климату, говорится в публикации.

Уже в 2008 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) отнесла промышленное животноводство к важнейшим причинам главных экологических проблем: изменения климата, исчезновения биологических видов, ухудшения почвы и дефицита водных ресурсов, сообщает издание.