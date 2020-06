19 июня 2020 г. Майкл Бендер | The Wall Street Journal В интервью президент США утверждает, что США приближаются к окончанию пандемии коронавируса, а Китай мог способствовать его распространению для дестабилизации конкурентных экономик (...) "В интервью в среду в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп развернул широкую защиту того, как он отреагировал на двойной кризис, охвативший его страну в год его предвыборной кампании с целью переизбрания: на пандемию коронавируса и на волну протестов после убийства Джорджа Флойда, темнокожего мужчины, при задержании полицией Миннеаполиса", - пишет The Wall Street Journal. "Трамп выразил заинтересованность в искоренении расизма в Америке и заявил, что его план залечить расовые раны страны, вскрытые убийством Флойда и другими громкими случаями предполагаемой жестокости полиции, заключается в создании сильной экономики, - говорится в статье. - Он выразил осторожный оптимизм по поводу того, что ситуация со структурным расизмом, существующим в американской экономической системе и системе правосудия, улучшается. Я хотел бы думать, что системного расизма нет, сказал Трамп, "но, к сожалению, вероятно, некоторый расизм есть. Я бы также сказал, что его значительно меньше, чем раньше". "По его заверению, страна приближается к окончанию пандемии коронавируса и он считает, что Китай мог способствовать международному распространению коронавируса в качестве способа дестабилизации конкурентных экономик. "Не исключено, что это было намеренным", - указал Трамп. Президент и некоторые международные критики утверждали, что Китаю следовало бы действовать быстрее, чтобы сдержать коронавирус в декабре и январе. Пекин же встал на защиту своего способа реагирования и опроверг, что он скрывал масштабы распространения", - отмечается в статье. (...) Между тем, "Энтони Фаучи, ведущий эксперт по инфекционным болезням правительства США, заявил The Wall Street Journal ранее на этой неделе, что страна все еще находится в первой волне пандемии". "Трамп заявил, что тестирование на Covid-19 переоценивается, и допустил возможность того, что некоторые американцы носят лицевые маски не в качестве меры предосторожности, а чтобы продемонстрировать свое неодобрение ему. Между тем, многие эксперты в области общественного здравоохранения настаивают, что тестирование с последующей изоляцией больных лиц и их близких контактов имеет решающее значение для сдерживания распространения вируса", - пишет издание. "Президент заметил, что, по его мнению, более серьезная проблема с масками заключается в том, что люди теребят их, а это, говорит он, повышает вероятность заражения. В инструкциях федерального правительства отмечается, что ношение тканевых покрытий для лица помогает замедлить распространение Covid-19, и указывается на необходимость мыть руки перед тем, как надевать маску", - указывает The Wall Street Journal. "Они прикасаются к маскам пальцами, снимают их, а затем начинают трогать глаза, нос и рот, - пояснил Трамп. - А потом они удивляются, как они его подхватили?" "Трамп отказался указать, насколько, по его мнению, может упасть уровень безработицы, который в настоящее время составляет 13,3%, ко дню выборов, но выразил оптимизм, что месячный рекордный рост рабочих мест последнего времени и розничные продажи сигнализируют о быстром восстановлении. Многие экономисты предполагают, что восстановление экономики США может занять годы, а недавнее увеличение случаев заболевания коронавирусом в более чем десяти штатах омрачает усилия по возобновлению работы", - напоминает газета. "Мы создадим много рабочих мест до 3 ноября, - заверил Трамп. - Я ожидаю огромного роста ВВП. И мы будем идти к вершине. Мы вернемся". (...) "По словам Трампа, у Китая могли быть экономические мотивы для того, чтобы допустить распространение коронавируса за пределами его собственных границ. (...) Президент сказал, что у него нет разведывательных данных, чтобы подкрепить это утверждение, только внутреннее ощущение. По его словам, больше вероятность того, что это была некомпетентность или ошибка. (...)" "Первая крупная вспышка заражения произошла в Ухане, городе в центре Китая, который недавно протестировал почти всех из 11 млн своих жителей после нескольких новых случаев заболевания, зарегистрированных в прошлом месяце. Трамп заявил, что он не стал бы пытаться воспроизводить такое масштабное тестирование, если бы в США произошло похожее повторное появления болезни. "Лично я считаю, что тестирование переоценивают, хотя я создал величайшую в истории машину для тестирования", - заявил Трамп, добавив, что увеличение количества тестирований в США привело к увеличению числа подтвержденных случаев, и "во многих отношениях это приводит к тому, что мы выглядим плохо". "Хотя увеличение тестирований действительно приводит к выявлению большего количества случаев, доктор Фаучи в интервью на этой неделе заявил, что больший процент положительных результатов во многих штатах "не может быть объяснен увеличением тестирования". (...) "Значительное время в первой части интервью Трамп уделил критике Джона Болтона, своего бывшего советника по национальной безопасности, за то, что тот написал едкую книгу о том, как президент проводит внешнюю политику. В книге Болтон заявляет, что в процессе принятия решений Трамп ставит вопрос своего переизбрания Трамп выше национальных интересов, и что у президента есть склонность к "оказанию личных услуг диктаторам, которые ему нравятся". "Единственное, что мне нравилось в Болтоне, это то, что все думали, что он сумасшедший, - заметил Трамп. - Когда входишь с ним в комнату, то оказываешься в хорошей переговорной позиции, потому что они полагают, что вы идете на войну, если там находится Джон Болтон". (...) В написании статьи принял участие Майкл Гордон Источник: The Wall Street Journal