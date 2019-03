19 марта 2019 г. Золан Канно-Янгс | The New York Times Министр внутренней безопасности США назвала основные угрозы для США "Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила в понедельник, что киберугрозы в отношении Соединенных Штатов - это кризис национальной безопасности, и именно его она называет своим главным приоритетом, а не ситуацию, для разрешения которой президент Трамп в прошлом месяце объявил чрезвычайное положение", - сообщает The New York Times. "Вверху моего списка угроз, как многие из вас могут догадаться, слово "кибер" обведено, выделено и подчеркнуто, - сказала Нильсен в своем выступлении, в котором рассказала об основных направлениях деятельности своего министерства в предстоящем году. - Киберпространство является одновременно и целью, и оружием, и вектором угрозы". "Трамп назвал растущий поток иммигрантов на южной границе одной из самых неотложных проблем для национальной безопасности, угрожающих Соединенным Штатам, - передает газета. - На прошлой неделе, использовав свое первое вето против законодательства, которое не позволило бы ему направить средства министерства обороны на строительство пограничной стены, президент назвал последний всплеск мигрантов, пересекающих границу, "вторжением". "Министерство внутренней безопасности контролирует сотрудников таможни и иммиграционных агентов, которые находятся на передовой кампании администрации Трампа по закрытию границы для нелегальной иммиграции", - напоминает издание. "Упоминания о цифровых угрозах были разбросаны по всему обращению Нильсен, которое длилось примерно 35 минут, к аудитории, состоявшей из различных сотрудников Министерства внутренней безопасности. (...) Нильсен также атаковала президента России Владимира Путина и Кремль "за согласованные усилия по подрыву наших выборов и нашего демократического процесса с использованием кибернетических средств", - говорится в статье. По ее словам, среднестатистический американский гражданин или компания "не могут сравниться" с виртуальными угрозами из России, Китая, Северной Кореи и Ирана". Она отметила, что "больше обеспокоена способностью злоумышленников взламывать наши сети, чем их способностью угонять наши рейсы". Как пишет The New York Times, "она высоко оценила работу департамента по защите неприкосновенности промежуточных выборов 2018 года и сказала, что уверена в способности своего министерства обеспечить президентские выборы 2020 года. Нильсен также заявила, что национальная безопасность продолжит преследование иностранных лиц, которые взламывают американскую цифровую инфраструктуру. "Однако меня беспокоит не то, что уже совершили эти злоумышленники, - сказала Нильсен, - но то, что они способны сделать". Источник: The New York Times