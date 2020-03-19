В Бергамо рядами стоят гробы

"Для некоторых - кровати в палатах интенсивной терапии, для других - одинокая кончина в отделении паллиативной помощи. Похороны проходят с интервалом в полчаса - без родственников. В двух итальянских провинциях разворачивается драма вокруг коронавируса", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

От последствий заражения коронавирусом нигде в Италии не умирает так много людей, как в провинциях Бергамо и Брешиа на северо-востоке Ломбардии. Перед больницами здесь установили палатки, в которых осуществляется распределение больных.

"Недавно в разговоре с газетой Corriere della Sera Кристиан Салароли, анестезиолог больницы им. Папы Иоанна XXIII в Бергамо, описал работу своей команды в такой палатке: "Мы принимаем решение в зависимости от возраста и общего состояния - как в любой военной ситуации. Если человеку от 80 до 95 лет и у него есть серьезные проблемы с дыханием из-за атипичной двусторонней пневмонии, мы резервируем немногие еще имеющиеся места в отделениях интенсивной терапии для пациентов, у которых больше шансов выжить. То же касается и случаев, когда у зараженного вирусом человека наблюдается недостаточность трех или более жизненно важных органов", - передает издание.

"Этих пациентов обычно направляют в отделения паллиативной помощи. Но на их последнем пути безнадежных больных никто не сопровождает: они по-прежнему должны оставаться в изоляции, родственникам не разрешается их посещать. А у перегруженного персонала, каждый день работающего сменами по 18 часов, нет ни сил, ни времени, чтобы соответствующим образом заботиться о больных в отделениях для умирающих".

"Для врачей и санитаров работа в изолированных отделениях интенсивной терапии - испытание. Надевая защитный костюм, очень плотно прилегающие защитные маски, перчатки и бахилы, они непрерывно проводят в изолированной зоне по 4-5 часов. В это время нельзя есть и пить, посещение туалета также необходимо отложить до того момента, как они покинут изолированную зону".

"По окончании смены защитные костюмы, маски и двойные перчатки необходимо снять и утилизировать согласно строгому протоколу. Раздевание всегда происходит вдвоем, чтобы избежать ошибок", - говорится в статье.

"Вместимость изолированных отделений интенсивной терапии пока не превышена. В том числе и потому, что много коек освобождается каждый день не только в паллиативных отделениях, но и в отделениях интенсивной терапии. В часовне центрального кладбища Бергамо, уже несколько дней закрытой для посещения, длинными рядами стоят десятки гробов. Крематорий работает круглосуточно, но катафалки похоронных бюро привозят все новые гробы. Похороны проходят с интервалом в полчаса, родственникам участвовать в них не разрешается".

"Некрологи ежедневно занимают в местной газете L?Eco di Bergamo до 11 страниц - обычно они занимали около 2 страниц. "Количество умерших продолжает расти, примерно до 50 в день", - сказал мэр Бергамо Джорджио Гори в понедельник в интервью телеканалу Rai".

В Бергамо проживает около 120 тыс. человек, это примерно 0,2% всего населения Италии, однако на регион приходится около 16% всех зарегистрированных в стране случаев заражения коронавирусом, отмечает издание.

"Большинство итальянских вирусологов предполагают ослабление роста числа зараженных к 25 марта, но только если итальянцы по-прежнему будут строго придерживаться действующих с 12 марта предписаний, предполагающих нахождение дома и соблюдение "социальной дистанции". Для Бергамо конца кризиса не предвидится", - пишет Frankfurter Allgemeine.