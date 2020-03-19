Крепость Россия начинает давать трещины по мере распространения коронавируса

"По мере распространения пандемии коронавируса, которая привела к остановке целые страны и унесла в последние недели жизни 8 тыс. человек по всему миру, Россия оставалась редким местом спокойствия - или, возможно, безразличия. Повседневная жизнь в основном продолжалась как обычно - магазины, организации и школы по-прежнему работали, в то время как власти излучали уверенность, указывая только на 147 подтвержденных случаев заболевания и ноль смертей при проведенных более 116 тыс. тестов на COVID-19 (...). Однако менее чем за 48 часов этот имидж начал разрушаться, - пишет Foreoign Policy, - на фоне того, как российское правительство развернуло меры реагирования на COVID-19 до упора: закрытие границ, ограничение авиаперевозок, закрытие школ и внедрение большого экономического стимула на фоне того, как медики начали подвергать сомнению официальную российскую статистику по коронавирусу и действительную эффективность ответных мер по ограничению его распространения".

"Если истинное распространение вируса окажется выше, чем зафиксировано в официальной статистике, это будет означать, что российское правительство упустило свой шанс замедлить пандемию, заставив и без того перегруженную систему здравоохранения и ослабленную экономику справляться с бременем нового национального кризиса", - говорится в статье.

"Поскольку правительство теперь понимает, что инфекции могут распространиться быстро, мы видим, как в попытке сдержать это принимаются новые меры, - говорит Александр Габуев, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги. - Основная проблема заключается в том, что медицинская система не располагает возможностями справиться с предстоящим всплеском в количестве заболеваемости".

"Во вторник Путин посетил новый информационный центр по коронавирусу в Москве, который объединяет высокотехнологичные ресурсы, в том числе камеры наблюдения и искусственный интеллект, для мониторинга социальных сетей на предмет дезинформации о распространении болезни, для надлежащего обеспечения карантина и выявления пустых полок супермаркетов, которые недавно были опустошены в крупных городах на фоне того, как россияне начали запасаться продуктами. После визита Путин заявил, что, по его мнению, ситуация в стране находится "под контролем". (...) Несмотря на такие публичные заверения, Россия в последнее время усилила защитные меры. Иностранным гражданам запрещен въезд до 1 мая в рамках усилий по замедлению распространения вируса, и Москва запретила все мероприятия на открытом воздухе и ограничила собрания в помещениях до 50 человек. Россиянам старшего возраста рекомендовано оставаться дома. Школы в настоящее время закрыты, как и основные туристические достопримечательности, в то время как премьер-министр Михаил Мишустин объявил в понедельник о пакете помощи на сумму 4 млрд. долларов для помощи предприятиям, которые находятся в опасности из-за спада экономической активности. Россия также закрыла свои обширные сухопутные границы со своими 14 соседями, а Москва в настоящее время строит две большие больницы для размещения пациентов, инфицированных коронавирусом".

"Скорость реакции правительства в последнее время может быть отчасти обусловлена признанием того факта, что вирус по сути распространяется по всей стране. В то время как официальная статистика остается низкой, появляются свидетельства того, что реальность более серьезна, и во многих случаях вирус ошибочно диагностируется как другие заболевания".

(...)

"Невысокие официальные цифры по случаям коронавируса и более сдержанный ответ правительства в России по сравнению с мерами, предпринимаемыми в разных странах мира, обусловлены комбинацией экономических, политических и практических реалии внутри страны. В настоящее время тестирование на коронавирус в России осуществляется монопольно лабораторией в Новосибирске (...). Это означает, что лаборатория сталкивается с увеличением количества заказов и растущим отставанием с точки зрения предоставления результатов. Более того, тесты в России проводятся по локально разработанной версии, которая, по мнению некоторых медицинских экспертов, может быть недостаточно точной для выявления всех случаев вируса. Кроме того, длительное отсутствие доверия к медицинской системе может вести к тому, что некоторые больные пациенты не приходят на проверку.

"Люди не пойдут на прием к врачу, потому что многие привыкли к домашним средствам, и существует глубокое недоверие к системе здравоохранения, особенно за пределами Москвы", - заявила Джуди Твигг, эксперт по общественному здравоохранению в России в Университете содружества Вирджинии.

"Российское правительство также в некоторой степени сопротивлялось объявлению тревоги по поводу вируса из-за переживающей трудности экономики страны, которая пострадала от двойного шока глобального спада, вызванного распространением коронавируса, и продолжающейся ценовой нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией. Еще несколько недель назад Путин обещал россиянам, что их находящиеся в стагнации доходы, наконец, возрастут вместе с экономикой в этом году, но события последнего времени разрушили эти надежды, и ограничение их последствий, по-видимому, является главным приоритетом для Кремля", - пишет Foreign Policy.

"Правительство знает, что у людей не так много сбережений, и что предприятия работают на месячном обороте, - сказал Габуев из Московского Центра Карнеги. -Проблема заключается в том, как организовать надлежащий карантин и в процессе не вызвать массовых экономических потрясений".

"Что касается борьбы с вирусом, российское правительство быстро отреагировало в конце 2019 года и в начале 2020 года, перекрыв 2600-мильную границу с Китаем и ограничив рейсы между двумя странами. Мэр Москвы Сергей Собянин, который недавно был назначен Путиным главой рабочей группы по коронавирусу, также провел серию противоречивых мер в отношении китайского сообщества, таких как рейды на предприятиях с китайскими работниками, и просьба к водителям городского транспорта сообщать, когда в него садятся пассажиры, выглядящие как китайцы. Эти меры вызвали редкий упрек со стороны китайского посольства в Москве, которое пожаловалось непосредственно в Кремль. По официальным данным, жесткие пограничные меры, похоже, сработали, и большая часть подтвержденных случаев в России связана с гражданами, которые побывали в Европе, в частности, в Италии", - сообщается в статье.

"С тех пор российская столица остается в состоянии "повышенной готовности", проводятся строгие меры, но до сих пор Москва воздерживалась от призывов к объявлению чрезвычайного положения в стране, как это было сделано по всей Европе. В городе заявляют, что любому, кто игнорирует карантинные требования, грозит до пяти лет лишения свободы, и власти использовали широко распространенную московскую сеть распознавания лиц для мониторинга людей, находящихся на карантине, даже назначая штрафы, когда некоторые выходят на улицу, чтобы выбросить мусор. Но хотя в России на этой неделе были приняты новые жесткие меры по замедлению распространения вируса, в настоящее время рестораны, бары и торговые центры остаются открытыми. Точно так же, хотя многие предприятия уже велели сотрудникам работать из дома, только в среду Собянин издал официальный указ о работе московских работников из дома", - отмечается в публикации.

(...)

"Между тем политическая жизнь России продолжает идти своим ходом даже тогда, когда пандемия становится все ближе. Несмотря на опасения по поводу большого скопления людей, Путин подтвердил во вторник запланированное общенациональное голосование 22 апреля по конституционным поправкам, которые позволят ему баллотироваться еще на два срока в качестве президента", - говорится в статье. (...)