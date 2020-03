19 марта 2020 г. Reuters | The New York Times Grechka: россияне, напуганные вирусом, запасаются проверенным временем, дешевым и сытным продуктом "Россияне, напуганные эпидемией коронавируса, начали делать запасы проверенного национального продукта, который помог им пережить многочисленные кризисы в течение неспокойной истории их страны: гречки", - пишет The New York Times со ссылкой на Reuters. "К позднему вечеру вторника grechka - гречка по-русски - дешевая, сытная и любимая россиянами как в качестве гарнира, так и сама по себе, была распродана во многих московских супермаркетах или в лучшем случае там оставались только дорогие бренды. (...) Русские обращались к гречке во времена кризиса и раньше. В 2014 году магазинные полки с гречкой быстро опустели, когда слухи о пострадавших урожаях в Сибири усугубили опасения по поводу падения цен на нефть, падения рубля и западных санкций. На закате Советского Союза, когда люди испытывали нехватку продовольствия, они также обращались к гречневой крупе", - говорится в статье. "(...) Президент Владимир Путин сообщил россиянам во вторник, что ситуация находится под контролем, и призвал их не делать лишних запасов, которые в итоге они могут просто выбросить. Но, похоже, это не остановило набег на гречку. Одна 69-летняя женщина из Москвы, отказавшаяся назвать свое имя, рассказала, что купила гречку в панике, заметив, как многие люди тащат домой сумки с покупками. "Это немного страшно, все несут полиэтиленовые пакеты, и мне было не по себе от того, что у нас нет никаких запасов, поэтому я купила две пачки гречки", - рассказала она. "Еще один покупатель в западной части Москвы разозлился, увидев пустые полки, обычно заполненные гречневой крупой. Выходя из магазина, он услышал обычное "Будем рады видеть вас снова " и ответил: "Вы увидите меня, только если вернете гречку". "Гречка, которая варится как рис и легка в приготовлении, имеет мягкий вкус и может подаваться как отдельное блюдо - со сливочным маслом, льняным маслом или молоком - или в качестве гарнира к овощам, рыбе или мясу", - указывается в статье. "(...) Россияне потребляют около 440 тыс. тонн гречневой крупы в год, и в периоды неопределенности эта зерновая культура, которая выращивается и собирается внутри страны, часто возглавляет списки панических покупок", - передает газета. (...) Источник: The New York Times