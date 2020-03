Европейские неандертальцы переселялись в Сибирь

"Возможно, Европа и была главным местом обитания неандертальцев, однако область их распространения простиралась также над Малой Азией и восточной частью Средиземного моря вплоть до Центральной Азии на востоке. Как сообщает Университет Эрлангена-Нюрнберга (FAU), там, в Южной Сибири, жили по крайне мере две разные группы неандертальцев. И одна из них переселилась из Восточной Европы", - передает австрийское издание Der Standard.

"Когда и откуда именно появились сибирские неандертальцы, ранее было неизвестно. Чтобы ответить на этот вопрос, международная команда ученых при участии археолога FAU Торстена Утмейера изучила орудия из Чагырской пещеры в российской части Алтайских гор. Результаты были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)", - сообщает издание.

"Анализ 3D-моделей отсканированных орудий методом геометрической морфометрии показал, что инструменты из Чагырской пещеры имели большое сходство с артефактами так называемой микокской индустрии, культуры неандертальцев Центральной и Восточной Европы с характерной технологией каменных орудий. То есть она, вероятно, была источником этой популяции сибирских неандертальцев",- говорится в статье.

"На основе ДНК-анализа костей неандертальцев и отложений в Чагырской пещере исследователи смогли реконструировать путь распространения этих неандертальцев: на протяжении нескольких поколений он вел их из Центральной и Восточной Европы через Хорватию и Северный Кавказ вплоть до Алтая. Эта волна миграции, по данным FAU, произошла примерно 60 тыс. лет назад".

"Однако ДНК-анализ также показал, что генетически неандертальцы из Чагырской пещеры значительно отличаются от второй алтайской группы из Денисовой пещеры. (...) Там неандертальцы, по-видимому, не использовали орудия микокской культуры. Поэтому исследователи предполагают, что неандертальцы переселялись в Сибирь неоднократно", - передает Der Standard.