19 марта 2020 г. Наталья Васильева | The Telegraph Гульнару Каримову приговорили к 13 годам тюрьмы "Старшую дочь покойного узбекского лидера (...) приговорили к 13 годам тюрьмы после нескольких лет содержания под домашним арестом. Гульнара Каримова, ранее известная как самая влиятельная женщина Узбекистана, считалась потенциальной преемницей своего отца до того, как она впала в немилость и была отправлена им под домашний арест в 2014 году, - передает The Telegraph. - Ее будущее стало казаться еще мрачнее после того, как ее отец Ислам Каримов, который был единственным президентом за четверть века независимости Узбекистана, скончался в 2016 году". "В среду Верховный суд Узбекистана признал 47-летнюю женщину, находящуюся в тюрьме с марта прошлого года, и нескольких ее сообщников виновными в организации преступной группировки, связанной с вымогательствами, растратой, отмыванием денег и другими неуказанными преступлениями", - пишет газета, добавляя, что Каримова, которая в прошлом была послом Узбекистана в ООН и в Испании, "была приговорена к 13 годам и 4 месяцам тюремного заключения". "(...) Всего несколько лет назад Каримова, старшая дочь одного из самых авторитарных правителей мира в то время, была известна роскошным образом жизни и общением с западными знаменитостями. Получившая образование в Гарварде женщина даже сделала поп-карьеру под именем Googoosha, но для бизнесменов, которые имели с ней дело, Каримова была хулиганкой, которая использовала свое имя, чтобы устанавливать контроль над любым бизнесом, который ей нравился, от магазина или ресторана до филиала крупной зарубежной компании мобильной связи, - говорится в публикации. - В американских дипломатических депешах опубликованных Wikileaks, ее называли "бароном-разбойником" и "самым ненавистным человеком в стране". (...) Источник: The Telegraph