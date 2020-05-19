Следующий эпицентр пандемии коронавируса

"Умерших хоронят в общих могилах, люди ищут своих скончавшихся родственников: Латинская Америка превращается в новый эпицентр коронакризиса", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"На них были маски, белые халаты, а на спине - имена их умерших коллег: 12 мая на демонстрации в столице Бразилии медики почтили память 109 коллег, которым Covid-19 стоил жизни", - повествует журналист Александр Сарович.

"Вероятно, Латинская Америка станет новым эпицентром пандемии", - говорит Ана де Лемос. Руководительница бразильского подразделения "Врачи без границ" указывает на резкий рост числа заражений и смертей. По данным ВОЗ, только в Южной Америке на прошлой неделе было зафиксировано 96 тыс. новых случаев заражения и около 5,5 тыс. смертей - это прирост на 45% и 51% соответственно. Севернее, в Мексике, власти также сообщили на этой неделе о рекордном числе умерших за сутки", - говорится в статье.

"Прежде всего в двух наиболее населенных странах Латинской Америки официальные данные, вероятно, не отражают весь масштаб кризиса. Сообщения похоронных служб и медицинского персонала, а также исследования ученых позволяют предположить, что от последствий вируса скончалось значительно больше людей, чем известно на данный момент. То же самое касается и Мексики, где официально зарегистрировано около 5 тыс. смертей".

"Издание The New York Times проанализировало так называемую избыточную смертность в трех наиболее пострадавших городах Южной Америки. Газета сравнила общее число умерших в последние месяцы со средними показателями прошлых лет".

"В столице Перу Лиме умерло в два раза больше людей, чем обычно - этот показатель сопоставим с худшим месяцем в Париже", - отмечает издание.

"В расположенном в бразильском тропическом лесу городе Манаус с 2 млн. жителями количество умерших увеличилось втрое - ситуация похожа на Лондон и Мадрид".

"Ситуация в портовом городе Гуаякиль в Эквадоре, раннем очаге эпидемии в регионе, в апреле была сопоставима с пиком кризиса в Нью-Йорке: умерло как минимум в пять раз больше людей, чем в прошлые годы", - передает Der Spiegel.

"В городах Бразилии уже сейчас роют общие могилы, умерших хоронят в сложенных друг на друга гробах. В стране проводится мало тестов; согласно некоторым эпидемиологическим расчетам, действительное число умерших может в 15 раз превышать официальные данные".

"Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару преуменьшал опасность вируса, называя его "маленьким гриппом". Недавнее обострение ситуации он прокомментировал словами: "Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?".

"Хотя губернаторы большинства штатов и раскритиковали Болсонару, они не ввели карантин повсеместно, - указывает издание. - Вместо этого они ввели его только в отдельных городах или переложили это решение на мэров. Болсонару настаивает на ослаблении действующих мер, так как в его глазах экономический ущерб имеет больший вес".

"Также и мексиканский коллега Болсонару Андрес Мануэль Лопес Обрадор долгое время закрывал глаза на серьезность ситуации. (...) Принятые на сегодняшний день меры по сдерживанию коронавируса теперь планируется смягчить - в том числе под давлением соседа на севере. Официальные лица США недавно настаивали на открытии автомобильных заводов на границе между двумя государствами".

"На этой неделе Лопес Обрадор объявил о победе в борьбе с вирусом. Кривую заболеваемости, по его словам, удалось сгладить. Алехандро Масиас, бывший главный вирусолог страны, считает иначе. Последние данные показывают, что заболеваемость все еще растет, написал он в Twitter".

"В сравнении со странами Европы и США страны Латинской Америки мало что могут противопоставить кризису. Многолетняя экономическая стагнация привела в ряде стран к сокращениям в системе здравоохранения. На мировом рынке средств защиты им приходится конкурировать с богатыми странами", - поясняет издание.

"В результате в регионе все чаще наблюдаются сцены нужды. Десяткам тысяч беглых венесуэльцев пришлось отправиться пешком обратно на родину, во многом пришедшую в упадок, так как в соседних странах почти нет работы".

"В Перу по той же причине наблюдается крупнейшая за многие годы внутренняя миграция: из столицы Лимы в регионы. А в городе Гуаякиль в Эквадоре, где потерпела крах похоронная отрасль, люди продолжают искать тела своих родственников", - пишет Der Spiegel.