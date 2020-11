19 ноября 2020 г. Филип Стивенс | Financial Times Аргументы в пользу потепления между Байденом и Путиным "(...) Уход Дональда Трампа из Белого дома станет очевидным моментом для закручивания гаек в отношении Кремля, чтобы поднять цену за бесчисленные нарушения Владимиром Путиным основанного на правилах международного порядка. Другой ответ - проверить, есть ли возможность перестроить отношения. И эти два подхода не так далеки друг от друга, как может показаться", - пишет обозреватель Филип Стивенс на страницах Financial Times. "Для Путина сейчас не лучшие времена", - полагает автор, указывая, на состояние российской экономики, на резкое падение рубля и меняющийся в том же направлении уровень жизни; на продемократические демонстрации в соседней Белоруссии и на новый раунд западных санкций в ответ на неудавшуюся попытку отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального с помощью "Новичка". (...) "Война между Арменией и Азербайджаном дестабилизировала Южный Кавказ, и привела к тому, что Турция бросила вызов Москве за влияние в регионе. Политические волнения в Киргизии поставили под вопрос влияние России в Центральной Азии. Что касается интервенций России в Сирии и Ливии, какими бы смелыми они ни казались, их стратегические достижения измерить трудно, - отмечает он. - Поражение Трампа лишает Путина его самого важного почитателя и отношений, которые добавляли легитимности его авторитарному правлению. Более того, Байден обещает обновить Атлантический альянс (...)". "Сложите вместе различные напасти, и не исключено, что Путин в настоящий момент обдумывает, в интересах ли его режима провести еще четыре года в открытом конфликте с Западом. Если когда-нибудь будет время подумать о своего рода примирении, то оно наверняка настало", - предполагает обозреватель. "Перезагрузка, разумеется, не является любимым словом Байдена. В качестве вице-президента он был рядом, когда Барак Обама инициировал именно эту политику в 2009 году. Она ни к чему не привела. (...) Недавно Байден официально заявил, что Запад должен возложить на путинский режим реальную цену за нарушения международных норм и что США поддержат группы гражданского общества, выступающие против авторитаризма Кремля", - добавляет он. "И все же Байден тоже прагматик. Он дал понять, что, как предлагал Путин, договор СНВ-III - последнее двустороннее соглашение, ограничивающее ядерное оружие, - должен быть продлен после истечения его срока в феврале. (...) Другой областью может быть изменение климата; так же, как и глобальное распределение вакцин против Covid-19 (..)", - говорится в публикации. "Может ли такое сотрудничество стать прелюдией к общей оттепели - вопрос более сложный. У меня есть сомнения. Путин провел 20 лет, представляя себя как лидера, который нужен России для противостояния Западу. Чувство обиды за потерю советской империи укоренилось глубоко", - отмечается в статье. "(...) Многие, а возможно, и большинство европейцев поддержат перезагрузку", - пишет Стивенс, указывая, в частности, на президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель. "В этом и заключается опасность. Несмотря на то, что Байдену имеет смысл изучить возможность более теплых отношений, слишком многие европейцы были готовы подчиниться условиям Путина. По правде говоря, перезагрузка имела бы полезные шансы на успех только в том случае, если бы Москва пошла на продолжительные изменения в своем поведении. Способ убедить Путина - это с самого начала быть неумолимо жесткими", - заключает автор публикации. Источник: Financial Times