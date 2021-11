19 ноября 2021 г. Майкл Ле Пейдж | New Scientist Анализ самых ранних случаев заболевания COVID-19 указывает на рынок Уханя как на источник "Анализ того, что нам известно о самых ранних случаях заболевания COVID-19, подкрепляет версию о том, что пандемия коронавируса началась, когда вирус передался людям от животных на рынке "Хуанань" в Ухане в Китае. Среди прочего, в анализе делается вывод о том, что первым случаем заражения была женщина, работавшая продавцом морепродуктов на рынке: она заболела 11 декабря 2019 года", - сообщает New Scientist. (...) "В докладе ВОЗ о происхождении SARS-Cov2, опубликованном ранее в этом году, говорится, что первый человек, о котором известно, что у него был Covid, заболел 8 декабря и не имел никакого отношения к рынку. Отчасти поэтому в докладе говорится, что нельзя сделать однозначных выводов о роли рынка. Однако этот мужчина - 41-летний бухгалтер, живущий в 30 километрах от рынка - обратился в больницу 8 декабря из-за проблем с зубами, а симптомы коронавируса развились у него только 16 декабря, утверждает в своем анализе Майкл Уоробей из Университета Аризоны". "Эти даты подтверждаются интервью с бухгалтером в СМИ, больничными записями и научной статьей, говорит Уоробей. Это означает, что самые ранние известные случаи действительно были связаны с рынком, и первым из них была продавщица морепродуктов, которая заболела 11 декабря, - говорится в статье. - Почему этого нет в докладе ВОЗ, неясно, поскольку команда ученых беседовала с бухгалтером. "Я предполагаю, что им сказали, что это был пациент от "8 декабря", и они просто приняли это как данное, - считает Уоробей. - Но, конечно, было бы интересно узнать больше об этой беседе". "Когда представителя ВОЗ спросили, содержит ли их доклад ошибку, он ответил, что трудно комментировать конкретные случаи. "Команда действительно встречалась с некоторыми ранними пациентами, но это не были эпидемиологические интервью, в ходе которых собирались данные о состоянии здоровья, которые могли бы включить их в хронологию, - сообщил представитель ВОЗ журналу New Scientist. - Эти интервью были проведены китайскими властями в 2020 году". "В целом, согласно докладу ВОЗ, треть из 168 ретроспективно выявленных случаев в декабре была связана с рынком "Хуанань". Это соответствует тому, что можно было бы ожидать, если бы источником был рынок, говорит Уоробей. Поскольку изначальный вирус SARS-CoV-2 был очень заразным и мог распространяться бессимптомно, во многих случаях вскоре не прослеживалось прямой связи с источником". (...) "Более того, многие ранние случаи не только связаны с рынком, они конкретно связаны с западной частью рынка, где содержались живые животные, такие как енотовидные собаки. Енотовидные собаки являются потенциальным промежуточным хозяином - они могут инфицироваться SARS-CoV-2, но у них проявляется мало симптомов", - пишет издание. (...) С такой версией согласны не все. "В этом анализе нет ничего нового, что могло бы сделать естественное происхождение SARS-CoV-2 более вероятной теорией, чем лабораторное происхождение", - подчеркивает Россана Сегрето из Университета Инсбрука в Австрии. "Но другие недавние открытия ослабили аргументы в пользу лабораторного происхождения, которые, по словам некоторых исследователей, никогда не были убедительными. В частности, коронавирусы, наиболее близкие к SARS-CoV-2, были обнаружены у летучих мышей в Лаосе. Эти дикие вирусы имеют общие черты с SARS-CoV-2, которые, как утверждали некоторые, могли возникнуть только в лаборатории во время так называемых экспериментов по увеличению функциональности, показывая, что эти особенности могут развиваться и действительно развиваются в дикой природе", - напоминает журнал. Источник: New Scientist