Комендантский час: "Частичное приостановление общественной жизни содержит в себе элемент риска"

Клинический психолог Жан-Пьер Кутерон в интервью Le Figaro обсуждает новые ограничительные меры против Covid во Франции и их психологическое воздействие.

"(...) Мы в высшей степени социальные существа, и нам нужна общественная жизнь. Ее частичное приостановление, при сохранении профессиональной жизни, содержит в себе элемент риска. Тем не менее, комендантский час повлияет на всех не одинаково. Для некоторых людей это почти ничего не изменит: мало отразится комендантский час на тех, кто любит по вечерам прийти домой, полежать на диване перед телевизором или почитать книгу", - отмечает эксперт.

"(...) Зато другие люди испытывают сильную потребность в общественной жизни, потому что у них напряженная работа, трудная ситуация в семейной жизни или их природа такова, что им нужно видеть людей, быть в шумной обстановке, выходить на улицу. Пережить комендантский час им будет сложнее, и они с большей вероятностью будут проявлять недовольство. На мой взгляд, необходимо принять это и прислушаться к ним, потому что для них это настоящее страдание. Можно насмехаться над ними и делать из них плохих граждан, но можно также задуматься о том, что их нужно поддерживать, потому что им непросто. Я часто слышу аргумент, что так легко было бы обойтись без вечеринок, но для многих уязвимых людей они приводят в равновесие психическую жизнь, которую трудно стабилизировать иным образом", - комментирует Кутерон.

"(...) Я бы выделил разные категории людей, не исключающие друг друга, особенно распространенные среди подростков и молодежи: те, кто живет в болезненном или жестоком семейном окружении и для кого вырваться оттуда вечером перед возвращением в свою комнату является спасительным отходным путем; те, кто страдает от психологических проблем, тревоги и для кого вечерняя прогулка принесет успокоение; те, у кого есть более или менее признанные зависимости; те, кто находится в ситуации открытия или поиска в рамках сексуального меньшинства (ЛГБТ-сообщество) или в отношениях, скрываемых от остальной семьи (потому что это межкультурная и неприемлемая связь, например)...", - указывает клинический психолог.

"(...) Во всех этих случаях комендантский час подразумевает более раннее возвращение домой, в семейную обстановку, что не всегда легко, и необходимость поддерживать дискомфортные или вызывающие беспокойство игры в двуличие. Это лишит их жизненно важной отдушины (или подтолкнет их к криминальной ситуации, если они решат нарушить запрет, что еще больше поставит их в уязвимое положение). Сюда добавляются два параметра: к перенаселенности добавляется ночь, которая часто является источником беспокойства для людей такого типа - они испытывают трудности с засыпанием. Со временем это может иметь драматические последствия, включая самоубийство или попытку самоубийства. Чтобы правильно их поддерживать, нужно проявлять большую осторожность", - резюмирует собеседник издания.