Обезглавливание Самюэля Пати: досье семьи Анзоровых не убедило Французское агентство по защите беженцев и апатридов

"(...) После ужасного обезглавливания учителя исламистским террористом в эти выходные стало разворачиваться "дело в деле". Как сообщает Le Point, семье Абдуллаха Анзорова, прибывшего во Францию после отъезда с территории России в июне 2007 года, после долгих лет расследования Французское агентство по защите беженцев и апатридов (OFPRA) 19 ноября 2010 года отказало в предоставлении статуса беженцев. Этот отказ был отменен Национальным судом по вопросам убежища 25 марта 2011 года. Важное решение, поскольку из-за отказа в предоставлении убежища семья Анзоровых подлежала бы высылке из Франции", - пишет журналист Le Figaro Жан Чичизола.

"В 2010 году OFPRA пришло к выводу, что рассказ отца Абдуллаха Абуезида неубедителен. Последний сказал, что опасался преследований со стороны российских или чеченских властей из-за своей поддержки участников боевых действий, ведущих войну против Москвы и их союзников на российском Кавказе. (...) В августе 2005 года его освободили под залог и он уехал из России в Польшу. Но Варшава отклонила его ходатайство о предоставлении убежища, что, вероятно, ослабило доверие к его досье во Франции, и он вернулся в Чечню в январе 2007 года", - говорится в статье.

"Его старшему сыну Абдуллаху, родившемуся 12 марта 2002 года в Москве, тогда было почти пять лет. (...) Конечно, в 2011 году никто не мог предсказать, что старший сын Абуезида Анзорова 9 лет спустя обезглавит Самюэля Пати. Но один высокопоставленный чиновник в воскресенье не скрывал, что в высоких кругах это дело вызвало сильное раздражение ", - указывает автор статьи.

"Такая административная неразбериха еще больше усугубляет травму. И еще можно задаться вопросом о присвоении статуса беженца молодому Абдуллаху, дважды обвиненному в 2018 году в насилии в отношении участников мирного собрания и причинении ущерба. По мнению одного эксперта, эти действия, совершенные в то время, когда он еще был несовершеннолетним, по действующему законодательству не могли послужить основанием для отказа в предоставлении статуса. К тому же, молодой человек не состоял на учете в спецслужбах и действовал осмотрительно", - комментирует журналист.

"В своем квартале Ла Мадлен в Эвре (департамент Эр), известном своими волнениями, он был заурядным представителем шестидесяти чеченских семей, поселившихся там с 2003-2004 годов. Зелимхан, близкий к семье Анзоровых, описывает его как парня "не агрессивного, близкого к своей семье. Все видели, как он регулярно сопровождал своего деда в больницу". Абдуллах действительно жил с дедом, а также с родителями и пятью младшими братьями. Отец Абуезид работал в службе безопасности. Его сын трудился на стройке, рассматривал возможность обучения для работы в сфере безопасности и занимался боксом. Как сообщается, в последние дни он выразил свой гнев родственникам после того, как узнал о деле в коллеже Конфлана", - пишет Le Figaro.

"Следствие покажет, помогали ли ему сообщники. Зелимхан утверждает, что "то, что произошло, не имеет ничего общего с нашей общиной. Мы все в шоке". Подобно Зелимхану, несколько общественных объединений, таких как Ассамблея чеченцев Европы и Ассоциация чеченцев и ингушей Приморских Альп, осудили теракт. Однако это убийство де-факто ставит в центр внимания сообщество, радикальные элементы которого уже давно находятся под наблюдением антитеррористических служб. Последние приходят к констатации того же факта, что и старейшины общины: это опасность сверхбыстрой радикализации молодежи через "Google имама". Так, видимо, произошло с террористом из Конфлана", - резюмирует Жан Чичизола.