На коже коронавирус выживает 9 часов - в 5 раз дольше, чем грипп

"(...) По данным исследования, опубликованного японскими учеными в этом месяце в журнале Clinical Infectious Diseases, обнаружилось, что коронавирус сохраняет свою активность на коже в течение 9 часов, что подтверждает необходимость частого мытья рук для борьбы с пандемией Covid-19. Для сравнения, возбудитель заболевания, который вызывает грипп, выживает на коже примерно 1,8 часа", - пишет Le Figaro.

"Девятичасовая выживаемость SARS-CoV-2 (штамм вируса, вызывающего заболевание Covid-19) на коже человека может увеличить риск передачи инфекции контактным путем по сравнению с IAV (вирус гриппа A или грипп типа A), что ускоряет распространение пандемии", - утверждает исследование.

"Японские ученые проверили образцы кожи, взятые при вскрытии, примерно через день после смерти. И коронавирус, и вирус гриппа инактивируются в течение 15 секунд при нанесении этанола, используемого в дезинфицирующих средствах для рук", - говорится в статье.

"Более длительное выживание SARS-CoV-2 на коже увеличивает риск передачи инфекции при контакте, однако гигиена рук может снизить этот риск", - подчеркивается в исследовании.