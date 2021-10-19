В России продолжается демографический спад на фоне Covid

(...) "Из-за пандемии Covid-19 Россию настигают ее демографические демоны. Население крупнейшей страны мира переживает самое большое сокращение населения, зарегистрированное в мирное время. Демограф Алексей Ракша, известный независимый специалист, только что опубликовал данные о численности населения, рассчитанные на основе смертей и рождений без учета миграции. Результат: согласно этому анализу, в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года население России сократилось на 997 тыс. человек. Сокращение населения в 2020 году было уже в 11 раз больше по сравнению с 2019 годом, до пандемии коронавируса. Поскольку рождаемость за этот период не изменилась, наибольшей причиной является смертность", - пишет корреспондент Les Echosв Москве Бенжамен Кенель.

"Тем не менее, Владимир Путин в своих выступлениях неоднократно повторял, что демографический кризис - это "исторический вызов". (...) Но цифры упрямы: по прогнозу правительства, через два года численность населения России сократится на 2 млн человек (535,500 человек в этом году, 533,400 человек в следующем году) и не начнет снова расти до 2030 года", - говорится в статье.

(...) "Доклад правительства за 2019 год уже вызвал в Кремле напряженность: по самым пессимистическим прогнозам, к 2035 году население страны может уменьшиться от 4 млн до 12 млн человек. С населением около 145 млн человек Россия, безусловно, восстановилась после падения до 143 млн в 2000-е годы, но она по-прежнему остается менее населенной, чем в 2000 году, когда к власти пришел Владимир Путин. И далека от 149 млн в 1991 году, в конце советской эпохи", - отмечает автор статьи.

(...) "Только что началась новая перепись населения, третья после распада СССР, - пишет Les Echos. "Мы вступили в сложный демографический период", - предупредил Владимир Путин. "Судьба и историческая перспектива России зависят от того, сколько нас будет", - настаивает президент, призывая "выбраться из демографической ловушки".

(...) "Кремль амбициозен: он надеется повысить суммарный коэффициент рождаемости с 1,5 детей на одну женщину до 1,7 к 2024 году", - говорится далее.

(...) "Однако в России проблема не столько в рождаемости, которая почти соответствует европейским уровням, сколько в смертности, далекой от европейских стандартов. Путем борьбы с алкоголизмом, одной из основных причин смертей, правительству в период с 2003 по 2016 год удалось заметно снизить потребление алкоголя на душу населения на 43% год благодаря упреждающим ограничительным мерам, в частности, в отношении рекламы и продаж", - указывает журналист.

"Кремль вбивает всем в голову: справиться с алкоголизмом значит сохранить жизнь населению и увеличить продолжительности жизни. И такой показатель, пусть и ниже, чем в среднем по Европе, но все же прогрессировал: средняя продолжительность жизни составила 78 лет у женщин и 68 лет у мужчин против соответственно 71 и 57 лет в начале 1990-х годов. Редкая хорошая новость в мрачной демографической картине страны", - резюмирует Бенжамен Кенель.