19 октября 2021 г. Майкл Оллав | The Washington Post Тест на антитела не даст вам ответов, которые вы хотите услышать об иммунитете к Covid-19 "Разговоры о необходимости бустерных доз вакцины против коронавируса побудили многих американцев сделать тесты на антитела. Однако в большинстве случаев проводить тест на антитела для определения наличия иммунитета - бесполезное занятие, считают врачи-инфекционисты. Тесты на антитела, также известные как серологические тесты, не дают ответов, которые ищет большинство людей", - пишет The Washington Post. "И Центры по контролю и профилактике заболеваний (СDС), и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не рекомендуют использовать тесты на антитела для определения уровня иммунитета к Сovid-19, болезни, вызываемой коронавирусом. Так же как и Американское общество инфекционных болезней, которое представляет специалистов по инфекционным заболеваниям", - говорится в статье. "В то время как некоторые американские штаты, включая Мэриленд и Южную Каролину, проводят целенаправленное тестирование на антитела для конкретных целей, ни один штат не поощряет применение тестов с целью определения, обладают ли жители достаточным иммунитетом или нуждаются в ревакцинации. Тесты могут указывать на наличие антител или даже определять их уровень в кровотоке, но ученые пока не знают, какое количество антител обеспечивает защиту от Covid-19, - подчеркивается в статье. - Антитела - это белковые молекулы, которые иммунная система вырабатывает для нейтрализации вирусов или бактерий, попавших в организм". "Уровни антител действительно помогают поставщикам медицинских услуг установить, есть ли у пациента иммунитет против других, более известных инфекционных заболеваний, таких как корь и гепатит A и B. Но врачи говорят, что наш относительно небольшой опыт с Сovid-19 еще не дает такой же информации". "Поскольку пройденный нами путь еще недлинный, мы еще не знаем, какие показатели означают наличие иммунитета", - указывает Мэри Хопкинс, заместитель директора программы стипендий по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Тафтса. (...) "Врачи назначают тесты на антитела людям, которые беспокоятся о снижении иммунитета, но я считаю это проблематичным, - говорит Алан Уэллс, медицинский директор клинических лабораторий Медицинского центра Университета Питтсбурга. - Для нормального человека знание своего уровня антител через восемь месяцев [после первоначальных доз вакцины] не имеет большого значения". "В общем, чем больше антител, тем лучше, отмечает Уэллс. Но даже при низком уровне антител через несколько месяцев после заражения или вакцинации организм может обеспечить надежную защиту от вируса, вырабатывая новые антитела в ответ на новую инфекцию. "Ваш иммунный ответ - это не только уровень антител", - подчеркивает Уэллс. (...) "Другая проблема с тестами на антитела к коронавирусу, по словам врачей, заключается в том, что они не стандартизированы, поэтому значения, связанные с тестами на антитела в одной версии, могут не совпадать с другой. В некоторых штатах США тестирование на антитела проводится целенаправленно. В Южной Каролине Департамент здравоохранения и экологического контроля проводит тестирование образцов антител вакцинированных людей, чтобы сопоставить уровни антител с эпизодами ре- или повторных инфекций, рассказывает Деррек Эсберри, представитель Департамента". "Мэриленд провел тестирование на антитела у более чем 500 жителей домов престарелых и определил, что 50% из них показали снижение антител с течением времени. На основе этих тестов губернатор Ларри Хоган дал указание о бустерных дозах для пожилых жителей Мэриленда, проживающих в коллективных жилищах". (...) "Некоторые тесты на антитела позволяют присвоить количественное значение индивидуальным уровням антител, хотя цифры не являются единообразными у разных производителей. Уровень антител, показатели выше которого могут считаться достаточным иммунитетом, неизвестен", - подчеркивается в статье. "В Кентукки Сенат штата принял в сентябре резолюцию, которая позволила бы жителям использовать тест на антитела вместо доказательства вакцинации. В резолюции предполагалось, что человек с уровнем антител выше двадцатого процентиля иммунизированной популяции должен признаваться имеющим защиту, равную защите полностью иммунизированного человека. Однако Палата представителей не утвердила эту резолюцию до окончания специальной сессии в сентябре". "Врачи, опрошенные для этой статьи, отметили, что, не зная, какой уровень антител обеспечивает иммунитет, или параметры - особенно время - тестирования вакцинированных людей, такая мера может не давать гарантий, которые предполагали сторонники этой меры. Но Уэллс добавил, что эта идея не лишена достоинств, потому что более высокие уровни антител коррелируют с меньшим количеством госпитализаций и смертей", - сообщается в статье. "Томас Денни, управляющий директор Института человеческих вакцин Медицинской школы Университета Дьюка, считает, что отмена резолюции, вероятно, является позитивным событием. "С учетом того, как мало лабораторий могут проводить этот тест, и с учетом проблем с валидацией тестов, хорошо, что этот законопроект сошел на нет", - написал он в электронном письме. (...) "Тестирование на антитела может определить, подвергался ли кто-либо воздействию коронавируса или получил ли какую-либо из вакцин, используемых против вируса. Некоторые тесты обнаруживают антитела, появившиеся и в том, и в другом случае. Другие обнаруживают только антитела, которые образуются в результате заражения. Эти тесты отличаются от тестов ПЦР (полимеразная цепная реакция), которые чаще всего используются для определения наличия у кого-либо вируса. ПЦР-тест обнаруживает генетический материал, присутствующий в коронавирусе. С самого начала пандемии агентства общественного здравоохранения и другие медицинские организации использовали тесты ПЦР или тесты на антиген, которые обнаруживают определенные белки вируса и являются более дешевыми и быстрыми, хотя и менее надежными, чем тесты ПЦР, в качестве основного инструмента для диагностики коронавируса", - пишет WP. "Медицинские работники обычно не использовали тесты на антитела, потому что, как отметила Элитца Тил, эксперт по серологическому тестированию в Mayo Clinic, академическом исследовательском центре, на то, чтобы получить определяемый уровень антител, требуется, чтобы прошла одна-две недели после заражения". "Хопкинс указывает, что тесты на антитела полезны для пациентов с подозрением на долгий Covid, сохраняющиеся тяжелые симптомы, которые поражают некоторых людей через несколько месяцев после их первого контакта с вирусом. Тесты ПЦР обнаруживают вирус только на начальной стадии, в первые две недели или около того. По словам Хопкинс, если кто-то с Covid-19 не прошел тест ПЦР в течение этого времени, лучший способ позже определить, был ли контакт - с помощью теста на антитела, даже через несколько месяцев после контакта с вирусом. "Когда я вижу в своей клинике пациента, у которого одышка или непонятные боли, я провожу тест на антитела, чтобы узнать, может быть, это долгий Covid", - отмечает она. "Врачи говорят, что тестирование на антитела также может быть полезно, чтобы определить, появились ли антитела после вакцинации у людей, особенно у жителей домов престарелых. В противном случае их можно считать хорошими кандидатами для инфузии моноклональных антител, имитирующих антитела, вырабатываемые иммунной системой", - говорится в публикации. "По словам Денни, тестирование на антитела также приносит пользу пациентам с ослабленным иммунитетом, например, тем, кто проходит курс антираковой терапии. "Мы можем протестировать этих людей и показать, что их уровень антител намного ниже, чем у населения в целом, сделать им бустерную дозу, протестировать их снова и посмотреть, увеличится ли количество антител", - сказал он. "Тем не менее, подчеркивают врачиЭ, здоровые люди должны быть уверены, что иммунная система человека помнит, что делать, когда сталкивается с новым риском. Даже когда первоначальный уровень антител снижается после коронавирусной инфекции или вакцинации, клетки памяти хранят информацию об исходной атаке, реагируют на новую угрозу и начинают стимулировать организм к возобновлению защиты, в том числе путем выработки целой новой армии антител", - резюмирует газета. (...) Источник: The Washington Post