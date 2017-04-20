Иванка Трамп получила от Китая разрешение на продажу товаров в тот день, когда Си Цзиньпин находился с визитом в США

Компания дочери президента США Дональда Трампа получила от Китая разрешение на продажу своих товаров и услуг на территории КНР под тремя торговыми марками, сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на агентство Associated Press.

"Когда Дональд Трамп и его дочь Иванка принимали у себя за ужином 6 апреля президента Китая Си Цзиньпина, им было что отметить помимо первой официальной встречи руководителей двух стран", - замечает Focus.

"Теперь компания "первой дочери" сможет продавать в Поднебесной коллекции украшений и сумок, а также оказывать SPA-услуги", - передает издание. При этом Иванка Трамп старается избежать конфликта с законом - и подвергла реструктуризации свою компанию Ivanka Trump Marks LLC. "35-летняя дочь президента больше не возглавляет компанию лично, передав руководство членам семьи".

"При этом Иванка продолжает зарабатывать на продаже продукции своей компании по всему миру. Она не получает денег за свою работу в качестве консультанта президента США, однако постоянно появляется на публике в одежде и украшениях из собственных коллекций. Весьма эффективная медийная реклама, - констатирует Focus, - которая, похоже, приносит плоды. Продажи достигли своего пика, компания расширяется".

"Именно поэтому бизнес дочери президента Трампа оказался сегодня в центре внимания", - говорится в статье. Норман Айзен, адвокат по вопросам этики при президенте Бараке Обаме, в беседе с AP подверг критике сделку компании Иванки Трамп с Китаем. По его мнению, Иванка и ее супруг должны были бы держаться подальше от сделок с Пекином - в том числе в интересах США. "Адвокат аргументирует свою критику действующим американским законодательством. В соответствии с ним, представители власти и их партнеры не могут лично обогащаться благодаря политической деятельности", - говорится в публикации.

"Компания дочери Трампа неплохо обосновалась не только в Китае. Как стало известно из открытых источников, Ivanka Trump Marks LLC подала запрос на право продажи продукции или уже получила разрешение в Канаде, Индии и Японии. Даже с Мексикой Иванку Трамп связывают деловые отношения - вопреки планам ее отца отгородиться от соседней страны и ввести штрафную пошлину в размере 20% на мексиканскую продукцию", - пишет в заключение Focus.