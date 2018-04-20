Можно ли еще носить кипу в Германии?

Во вторник после обеда в Берлине молодой израильский араб подвергся нападению с ремнем после того, как он решил провести эксперимент, надев еврейский головной убор. Видеоролик об этом нападении активизировал дебаты об антисемитизме в Германии, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Катрин Фраммери.

Видеоролик был опубликован в соцсетях Twitter и Facebook Берлинским Еврейским форумом за демократию и против антисемитизма и за несколько часов набрал более 200 тыс. просмотров. На записи слышны выкрики "еврей" по-арабски и видно, как нападавший ударяет ремнем жертву, которая снимает происходящее на камеру, говорится в статье.

Далее 21-летний молодой человек признался немецкому телеканалу Deutsche Welle, что он не еврей, а израильский араб, представился как Адам, и рассказал, что он хотел проверить окружающую обстановку, надев кипу, подаренную одним другом. Снимая на камеру это нападение, он хотел предоставить "доказательство для полиции, немцев, а также для всего мира, чтобы продемонстрировать, как непросто еврею в наши дни прогуливаться по Берлину".

Реакция в соцсетях была очень бурной, говорится в статье.

"Вы не верите в истории про евреев, на которых нападают за то, что они евреи? Наденьте кипу, как сделал этот израильский араб, и осмельтесь пройтись по улицам европейских городов", - предлагает @MargieInTelAviv.

Многие пользователи интернета снова делятся расследованием The Daily Beast, опубликованным на прошлой неделе: "Антисемитизм жив и хорошо себя чувствует в Германии". Там, в частности, можно обнаружить цифру - 600 антисемитских нападений в Германии в 2017 году, поданным МВД.

"Отвратительно, тревожно. Германии следует что-то предпринять, евреи должны ощущать себя в безопасности в Германии", - комментирует известный американский раввин Шмули, на чей аккаунт подписано 240 тыс. человек.

Однако отдельных пользователей интернета больше привлекает интерпретация нападения. Для многих данная агрессия - повод осудить позицию Ангелы Меркель, открывшей двери для мигрантов, отмечает Фраммери. "Она будет нести ответственность за геноцид евреев в Европе. Это преемник Гитлера", - можно прочесть в Twitter под хэштегом #WelcomeRefugees.

Кстати, интересно отметить, что аккаунты политически ориентированных СМИ, таких как американское ультраконсервативное издание Breibart, российский телеканал RT или аккаунты, выступающие за "Брекзит", не размывают контуры лица нападавшего - это молодое загорелое арабское лицо, пишет автор.

"Антисемитские нападения в Германии автоматически относятся к категории преступлений, совершаемых крайне правыми. То есть нет цифр о насильственных действиях мусульман против евреев", - сообщает израильско-американская журналистка Каролина Блик, автор Breibart.

Немецкие власти насторожились. "Конечно, это ужасный инцидент, и мы будем реагировать, - прокомментировала Меркель. - Бой против подобных антисемитских действий должен быть выигран, речь идет о репутации нашего государства, и мы задействуем все имеющиеся силы".

"Это позор для нашей страны. Антисемитизму у нас не место. Надо сделать все, чтобы защитить еврейскую жизнь в Германии", - написала в твите министр юстиции Катарина Барли.

Надо действовать быстро, подчеркивает автор статьи. "Вся эта история вызывает беспокойство. Европейцы должны делать больше для ликвидации антисемитизма. То, что начинается с евреев, никогда не заканчивается евреями", - с грустью заметил пресс-секретарь Еврейской федерации Канады.