Как Трамп и Путин ослабили борьбу ООН за глобальное прекращение огня

"На протяжении нескольких недель Соединенные Штаты и Россия тихо противодействовали усилиям Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и ключевых западных союзников по продвижению всеобъемлющего глобального прекращения огня, направленного на то, чтобы призвать все страны и вооруженные группы "заставить замолчать оружие" и посвятить свое внимание борьбе с пандемией коронавируса, согласно интервью с несколькими дипломатическими источниками", - сообщает Foreign Policy в эксклюзивной статье, опубликованной в выходные.

"И Вашингтон, и Москва заверяли своих коллег, что они поддерживают прекращение огня в ряде зон конфликта, от Ливии до Сирии и Йемена. Но оба правительства опасаются, что универсальное прекращение огня, предложенное главой ООН, потенциально может ограничить их собственные усилия по осуществлению того, что они считают законными контртеррористическими операциями за рубежом. США также обеспокоены тем, что полное прекращение огня может ограничить способность Израиля проводить военные операции на всем Ближнем Востоке", - говорится в статье.

Издание напоминает, что президент Франции тем временем продвигает первую резолюцию СБ ООН по коронавирусу - она, "как ожидается, будет способствовать ограниченному прекращению огня в зонах конфликта", но "не будет содержать одобрения призыва главы ООН к всеобщему глобальному прекращению огня". (...)

"Противодействие США глобальному прекращению огня может быть вызвано растущей зависимостью администрации Трампа от элитных контртеррористических операций и тайных ударов, нацеленных на уничтожение боевиков ИГИЛ* и связанных с Ираном военных агентов в течение последних шести месяцев", - говорится в статье.

"Я не думаю, что мы можем одновременно иметь Разрешение на использование военной силы (англ. Authorization for Use of Military Force - AFUM), чтобы предпринимать прямые военные действия против них, и подписать глобальное мирное соглашение", - пояснил бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа Foreign Policy, имея в виду Разрешение на использование военной силы, принятое после 11 сентября, правовой мандат, который позволяет США наносить удары по "Аль-Каиде"*, "Исламскому государству"* и другим аффилированным группировкам. "Это по сути может бросить вызов AUMF", - добавил бывший чиновник, когда его спросили о потенциальной оппозиции Пентагона намерениям ООН.

"Однако эта рабочая инициатива может ограничить способность администрации Трампа преследовать высокопоставленных иранских военных деятелей, считают эксперты (...). "Еще одна сложность заключается в том, что США при проведении своих контртеррористических операций очень оппортунистичны, - сказал Скотт Андерсон, бывший адвокат Госдепартамента в администрации Обамы, который сейчас работает в Брукингском Институте. - Зачастую есть узкое окно, в котором они должны действовать. Могут возникнуть сомнения, что мы категорически не будем их преследовать". (...)

Издание напоминает, что "23 марта Гутерриш обратился к воюющим сторонам по всему миру с призывом "отказаться от военных действий" (...), чтобы "принести надежду в места, наиболее уязвимые для COVID-19 ". (...) Эта инициатива набрала популярность, получив одобрение со стороны многих правительств, ключевых региональных организаций, политических и религиозных лидеров, в том числе папы Франциска, и даже побудила некоторые воюющие стороны заключить ряд несовершенных соглашений о прекращении огня (...)".

"Соединенные Штаты поддерживают призыв Генерального секретаря к глобальному прекращению огня, но отмечают, что мы продолжим выполнять нашу законную контртеррористическую миссию", - заявил представитель Госдепартамента США Foreign Policy.

"За кулисами американские переговорщики внесли свой вклад в откладывание соглашений по французской резолюции о пандемии и прекращении огня. Первоначально США настаивали на том, чтобы в тексте было четко указано, что коронавирус возник в Китае и что в резолюции его следует называть "уханьским вирусом" - позиция, которая почти наверняка вызовет китайское вето. С тех пор французы убедили американцев отказаться от этого требования. Но США отказались поддержать явное одобрение глобальной инициативы главы ООН по прекращению огня, заставив Париж выступить с более ограниченным предложением о прекращении огня. США также отказались присоединиться к списку из более чем 70 стран, включая таких близких союзников, как Великобритания, Франция и Германия, которые подписали письмо, приветствующее призыв Генерального секретаря к прекращению огня", - напоминает Foreign Policy.

На прошлой неделе "США выдвинули новые возражения против положения во французской резолюции, в котором выражается поддержка работе, проводимой Всемирной организацией здравоохранения по пресечению распространения пандемии. Новая позиция США последовала за объявлением Трампа об остановке американского финансирования США агентства здравоохранения в ожидании пересмотра предполагаемой прокитайской настроенности в ВОЗ. Тем временем Китай и Россия выступают за усиление формулировок, поддерживающих роль ВОЗ в борьбе с пандемией. По состоянию на пятницу проблема не была решена", отмечается в публикации.

"(...) Россия также выступила против всеобъемлющего прекращения огня, утверждая, что ей необходимо иметь возможность проводить контртеррористические операции в таких местах, как Сирия", - указывает издание.

В написании статьи приняли участие Джек Детш и Робби Греймер

*Эта террористическая группировка запрещена в РФ