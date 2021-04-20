ЕС не хочет знать о новых санкциях против России

"Выстроившиеся на границе с Украиной солдаты. Критик Кремля, находящийся в опасном для жизни состоянии. Обвинения в шпионаже, которые привели к высылке российских дипломатов. Однако Брюссель делает ставку на принцип надежды", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"На виртуальной встрече в понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза пытались найти ответы на вопросы о том, как справиться с последними провокациями Москвы. Основное внимание было уделено эскалации украинского конфликта. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, Россия разместила "более 150 тыс. солдат" на границе с Украиной и на аннексированном полуострове Крым. "Это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо", - заявил Боррель после встречи".

"Тем не менее Брюссель хочет воздержаться от новых санкций против Москвы. К ним, в частности, призывали Литва и Польша. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если при продолжающихся военных действиях Европа будет просто сидеть в раздумьях, это будет неверным сигналом в адрес России", - передает издание.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, периодически подключавшийся к видеоконференции, также выразил пожелание, чтобы ЕС с целью сдерживания подготовил дополнительные экономические санкции против России в рамках поэтапного плана. Однако среди 27 государств-членов ЕС не удалось достичь большинства по этому вопросу, не говоря уже о единогласии, необходимом для введения санкций".

"Фактически с начала украинского конфликта семь лет назад ЕС уже ввел ограничительные меры в отношении 177 человек и 48 организаций, не вызвав никаких изменений в поведении российской стороны", - указывает издание.

"На переговорах министров иностранных дел также обсуждалось состояние здоровья заключенного критика Кремля Алексея Навального, который более двух недель назад объявил голодовку. (...) "Мы возлагаем ответственность за состояние здоровья господина Навального на российские власти", - заявил Боррель".

"Не облегчает ситуацию и тот факт, что Чехия тем временем распорядилась о высылке восемнадцати российских дипломатов. Прага обвиняет их в том, что они, будучи шпионами, причастны к взрыву склада боеприпасов в 2014 году, в результате которого погибли два человека".

"Европейский Союз полностью поддерживает и солидарен с Чехией", - прокомментировал конфликт Боррель. Однако скоординированной высылки российских дипломатов из стран ЕС, как это было после отравления Сергея Скрипаля, не будет. Вместо этого, - резюмирует Neue Zürcher Zeitung, - Брюссель полагается на принцип надежды".