20 апреля 2021 г. Редакция | The Wall Street Journal Судьба Алексея Навального "Борьба между свободой и диктатурой продолжается на многих фронтах, и самым волнующим является мужество людей, рискующих своей жизнью, сопротивляясь угнетению. Джимми Лай и другие гонконгские демократы были заключены в тюрьму по настоянию Китая, в то время как Кремль медленно выдавливает жизнь из Алексея Навального в тюрьме", - пишет газета The Wall Street Journal в редакционной статье. (...) Газета напоминает, что "в воскресенье Белый дом предупредил, что в случае смерти Навального будут "последствия" (...). Но на прошлой неделе Джо Байден послал Путину смешанные сигналы, пригласив автократа, которого он назвал "убийцей", на саммит лидеров, хотя здоровье Навального в тюрьме ухудшалось. (...) Будем надеяться, что Белый дом серьезно относится к "последствиям", заключает редакция. Источник: The Wall Street Journal