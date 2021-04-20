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21 апреля 2021 г.
20 апреля 2021 г.

Редакция | The Wall Street Journal

Судьба Алексея Навального

"Борьба между свободой и диктатурой продолжается на многих фронтах, и самым волнующим является мужество людей, рискующих своей жизнью, сопротивляясь угнетению. Джимми Лай и другие гонконгские демократы были заключены в тюрьму по настоянию Китая, в то время как Кремль медленно выдавливает жизнь из Алексея Навального в тюрьме", - пишет газета The Wall Street Journal в редакционной статье.

(...) Газета напоминает, что "в воскресенье Белый дом предупредил, что в случае смерти Навального будут "последствия" (...). Но на прошлой неделе Джо Байден послал Путину смешанные сигналы, пригласив автократа, которого он назвал "убийцей", на саммит лидеров, хотя здоровье Навального в тюрьме ухудшалось. (...) Будем надеяться, что Белый дом серьезно относится к "последствиям", заключает редакция.

Источник: The Wall Street Journal


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