20 декабря 2018 г. Эндрю Креймер | The New York Times Российский разоблачитель скончался, вероятно, по естественным причинам, постановил британский коронер Как сообщает The New York Times, 44-летний российский разоблачитель Александр Перепиличный, проходивший свидетелем по громкому и политически щекотливому делу, в котором замешаны высокопоставленные российские чиновники, "вероятнее всего", скончался от естественных причин, постановил в среду британский коронер. Перепиличный скончался шесть лет назад во время пробежки около своего дома в Уэйнбридже на юго-западе Лондона, что вызвало подозрения о покушении на него, напоминает газета, т.к. "в 2015 году, через 3 года после его смерти, ботаник обнаружил редкий растительный яд в сохраненном содержимом желудка Перепиличного". Банкир Перепиличный стал свидетелем по делу о финансовом мошенничестве, которое привело к принятию в США санкционного закона в отношении России, получившего имя Сергея Магнитского. "Роль Перепиличного заключалась в том, чтобы передать швейцарским властям данные по безналичным переводам, связанным с мошенничеством", - напоминает газета. "В целом, пятеро человек, которые либо передали информацию, либо были потенциальными свидетелями этого мошенничества, скончались при невыясненных обстоятельствах, включая самого Сергея Магнитского, юриста по налоговым вопросам, который умер в московской тюрьме после того, как ему было отказано в требуемой медицинской помощи", - пишет издание. "Расследование британского коронера пришло к выводу, что засекреченная информация, предоставленная британскими разведывательными агентствами, а также то, что было известно публично, не доказывает, что Перепиличного убили", - сообщается в публикации. "Я удовлетворен заслушанными свидетельствами, и я могу должным образом и с уверенностью заключить, что, вероятнее всего, он скончался от естественных причин", - заявил коронер Николас Хилльярд, уточнив, что причиной смерти, стал, вероятно, "синдром внезапной аритмической смерти". Коронер заслушал свидетельства об обнаружении следов редкого яда растения гельземиум, который применялся в покушениях в Китае. Это, казалось, указывает на убийство. Однако полиция выбросил большую часть содержимого желудка Перепиличного вскоре после его смерти и осталось недостаточное количество для того, чтобы провести повторное тестирование на наличие яда, сообщил в телефонном интервью Уильям Браудер, финансист, который был мишенью финансового мошенничества. По словам Баудера, постановление коронера звучит для него неубедительно. "Коронер располагает только 20% информации, которая должна была бы быть у него, - заявил Браудер. - В результате коронер принял решение по умолчанию. Так как он не может доказать, что Перепиличный был отравлен, единственным оставшимся выходом является признать, что тот скончался по естественным причинам". Источник: The New York Times