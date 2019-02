20 февраля 2019 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Россия проголосовала за запрет использования смартфонов в вооруженных силах в попытке скрыть цифровые следы "Во вторник российские законодатели проголосовали за то, чтобы запретить военным страны использовать смартфоны или записывающие устройства, а также публиковать что-либо, касающееся их службы, в интернете, после того, как журналисты использовали цифровые следы солдат, чтобы обнажить действия, которые Кремль хотел бы оставить в тайне", - передает The New York Times. "В последние годы фотографии, видео и посты в социальных сетях, сделанные российскими военнослужащими, опровергали утверждения правительства, что его войска не ведут действий в Восточной Украине, и шли вразрез с официальной линией России, согласно которой роль страны в сирийской гражданской войне носила ограниченный характер", - сообщает автор публикации Иван Нечепуренко. Издание отмечает, что законопроект, принятый нижней палатой российского парламента, наверняка будет утвержден и верхней палатой. "Военным, нарушающим этот запрет, грозят дисциплинарные меры, и они могут быть отправлены в отставку", - говорится в публикации. Газета указывает на сообщения в 2014 году в социальных сетях, сделанные российскими солдатами, вернувшимися из Украины и обсуждавшими потери в своих рядах; на расследование группы Belligcat, которая с помощью опубликованных в сети фотографий отследила "ввоз на Украину зенитного ракетного комплекса, который уничтожил самолет" авиакомпании Malaysia Airlines; на то, как с помощью социальных сетей "западные следователи обнаружили дислокацию российских войск в Сирии в 2015 году за недели до официального объявления Кремля". "Руслан Левиев, глава Conflict Intelligence Team, организации, которая провела много расследований обширных действий Кремля за пределами российских границ, говорит, что одна из причин нового закона - это опасение по поводу новых санкций в отношении России", - пишет The New York Times. "Российское правительство полагает, что многие из этих расследований стали одной из причин, стоящих за введением и расширением антироссийских санкций", - заявил Левиев, который также состоял в команде, заявившей о раскрытии настоящих имен двух российских агентов, которых британские власти обвиняют в отравлении бывшего российского шпиона в Солсбери в Англии в прошлом году. Позыв Кремля скрывать свой международный охват может окончиться провалом, указал Левиев. "Невозможно контролировать такое большое количество людей", часть которых имеют аккаунты в социальных СМИ под псевдонимами, говорит он. "Благодаря развитию цифрового общества мы все оставляем больше и больше следов онлайн. Не так сложно найти их". Источник: The New York Times