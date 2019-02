20 февраля 2019 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Россияне, страдающие от бедности и протестующие против мусора, переживают зимнюю депрессию "Сельская местность России и небольшие города издавна были плодородной почвой для президента Владимира Путина и его месседжа о восстановлении былого величия, но даже здесь есть свои пределы, - пишет The New York Times. "Планы вывоза московского мусора в провинции - сопровождаемые секретностью, обманами и обходом законов - породили широкие протесты. Причины этой зимы российского недовольства - усугубляющиеся экономические беды и распространенный взгляд, согласно которому правительство вливает деньги в фешенебельную столицу, в то же время зажимая регионы, находящиеся в бедственном положении", - отмечает автор публикации Нил Макфаркуар. "Лишь случайно жители Урдомы, расположенной в 700 милях к северо-востоку от Москвы, узнали в прошлом году о планах создать огромный мусорный полигон по соседству, когда два местных охотника натолкнулись на работников, вырубающих высокие сосны и березы, чтобы расчистить место. Это известие возмутило Урдому и десятки других населенных пунктов, раскиданных по лесам Архангельской области, и ожесточило отношение к правительству", - напоминает газета. "Все сырье - нефть, газ, алмазы, лес - все добывается здесь и продается за границей, а доходы идут в Москву, - говорит Юрий Дежин, 41-летний охотник, живущий в небольшом трейлере, который протестующие поставили, чтобы наблюдать за активностью на месте мусорного полигона. - Мы не получаем ничего". "Как свидетельствуют опросы общественного мнения, поддержка Путина ползет вниз, и впервые за 13 лет большое количество россиян думает, что их страна движется в неверном направлении. Далекое от городских активистов, которые протестуют против государственной автократии, особенно резко общественное мнение изменилось в провинции, где популярность Путина базировалась на экономических достижениях в той же степени, в какой и на национальной гордости. Правительство провело изменения, которые оказались крайне непопулярны по всей стране, такие как увеличение пенсионного возраста и повышение торговых налогов и коммунальных платежей. Доходы с поправкой на инфляцию упали на 11% за пять лет; попытка российских производителей продавать 9 яиц по цене 10 породила волну издевательских твитов", - говорится в публикации. В Урдоме, городе с населением 4750 человек, и в других городах региона, жители говорят, что их губернатор продал их идиллию мусорным интересам, и правительство - вплоть до администрации Путина - отклоняет их попытки получить ответы. "Они пытаются отмахнуться от нас, как от множества мух", - говорит Людмила Марина, вышедшая на пенсию глава местной администрации. "Пока Путин не подавал признаков того, что недовольство беспокоит его, однако продолжающееся падение поддержки может обернуться для него долгосрочной проблемой. Ограничения срока требуют, чтобы он оставил президентский пост в 2024 году, и ему может потребоваться народная поддержка для проведения каких бы то ни было изменений для расширения срока своего правления, - отмечает издание. - В данный момент вопрос заключается в том, как разочарованные будут транслировать свои недовольства, и что в этой связи предпримет Путин". "Цена присоединения к общественным протестам против правительства может быть высока, - отмечается в статье. - В январе в Ростове-на-Дону на юге Росси была арестована Анастасия Шевченко, правозащитница в оппозиционной организации "Открытая Россия" по обвинениям в работе на "нежелательную организацию". В течение нескольких дней ее дочь-подросток скончалась от респираторных проблем, и Шевченко разрешили подойти к постели дочери только в последний момент". "Протесты против мусора считаются более безопасной альтернативой, - пишет The New York Times. - Однако более широкое политическое недовольство начало закипать в ходе множества демонстраций по всей России в этом месяце против роста стоимости сбора мусора и отсутствия экологически приемлемых методов переработки". Недавний опрос общественного мнения, проведенный Левада-центром, независимой российской организацией изучения общественного мнения, показал: 45% россиян считают, что страна движется не в том направлении, в то время как 42% думают, что страна идет в верном направлении. Это отражает резкое уменьшение по сравнению с предыдущим годом. Одобрение действий Путина составляет 64%, не одобряет его действий 34% респондентов. Любому западному политику такие цифры пришлись бы по душе, но год назад российский лидер имел рейтинг одобрения 80%. "Больше неудовольствия выражает провинция, где была база поддержки Путина", - говорит Лев Гудков, директор Левада-центра. "Путин часто хвастается, что Россия процветает несмотря на западные санкции, которые последовали за аннексией Крыма в 2014 году. Однако в прошлом месяце правительство скорректировало показатели ВВП в попытке продемонстрировать большие темы роста в 2018 году, и эксперты возмутились, - напоминает газета. - Санкции и падающие цены на нефть сделали свое дело, в то время как правительство потратило существенные средства на модернизацию вооруженных сил. Пошла на убыль поддержка долгого дорогостоящего вмешательства в события в Сирии и на Украине, которые некогда подняли популярность Путина". "Люди готовы быть великими, но не готовы платить за это из своих собственных карманов", - говорит Владимир А. Рыжков, профессор истории и оппозиционный политик. - Впервые с момента прихода Путина к власти 20 лет назад жизнь не улучшается, а ухудшается". "И все же хотя люди хотят перемен, по словам Екатерины Шульман, политолога в РАНХиГС , университете технократов, они "не собираются штурмовать Кремль", - отмечает газета. - (...) Россияне страдают от "глубокой депрессии", которая, вероятно, усилится, хотя и не угрожает Путину, писал Михаил Ростовский, колумнист влиятельного таблоида "Московский комсомолец". "Общество, привыкшее к тому, что понятия "Путин" и "тучные годы" являются взаимозаменяемыми, вдруг столкнулось с новой неожиданной реальностью". В написании статьи приняли участие Иван Нечепуренко из Урдомы, София Кишковски и Олег Мацнев из Москвы Источник: The New York Times