20 февраля 2020 г. Бен Райли-Смит | The Telegraph Раскрыв утверждения, связанные с Трампом и Кремлем, Кристофер Стил опасался российского покушения "Бывший агент МI-6 Кристофер Стил опасался покушения со стороны России после того, как раскрыл взрывные обвинения, связанные с Трампом и Кремлем, перед выборами в США в 2016 году, сообщили его друзья газете The Telegraph. Люди, которые были знакомы со Стилом более десяти лет, опасались, что он станет объектом преследований после того, как детализировал эти утверждения в серии докладных, которые стали известны как "досье", - передает The Telegraph. "Утверждения, раскрытые Стилом, включали пикантные сексуальные обвинения, связанные с проститутками и Дональдом Трампа, и они оказались крайне противоречивыми после того, как просочились и были опубликованы Buzzfeed. Трамп всегда категорически их отрицал, - говорится в статье. - (...) Стил был нанят для проведения расследования связей Трампа с Россией американской компанией, которая частично финансировалась юридической фирмой, работавшей на кампанию Клинтон". "(...) Грэм Дэвис познакомился со Стилом, когда они оба были любителями поспорить в Кембриджском университете более 30 лет назад, и пара остается друзьями по сей день. В беседе с The Telegraph Дэвис, ныне успешный консультант по публичным выступлениям, заявил, что Стил подвергался риску, составляя свои докладные. "Я сознательно никогда не спрашивал его, чувствовал ли он физически опасность. ... Тем не менее, я твердо пришел к такому выводу, и я не против высказаться по этому вопросу сейчас", - сказал он. На вопрос, связаны ли эти страхи с Россией, он пояснил: "Я должен был прийти к своим собственным выводам о том, что есть игроки в этом конкретном жанре, которые, возможно, хотели каким-то образом нанести вред его благополучию". "Стил обращался за советом о том, как ему поступить с тем, что он обнаружил, к сэру Эндрю Вуду, бывшему послу Великобритании в России, встретившись с ним как до, так и после выборов 2016 года. В конечном итоге Вуд совершил поездку в Америку вскоре после того, как Трамп победил на президентских выборах, чтобы встретиться с Джоном Маккейном, тогдашним сенатором от Аризоны и критиком Трампа, и предупредить его об утверждениях Стила", - говорится в публикации. "Сэр Эндрю сказал, что утверждения, обнаруженные Стилом, "вселяли тревогу" и добавил, что он мог "считать" с поведения Стила, что его друг опасается за свою безопасность, хотя это никогда не проговаривалось явно", - отмечается в статье. "В конце концов, если то, что он утверждал или обнаружил, оказалось бы правдивым и оправданным, то там были бы задействованы люди, известные, скажем так, своими связями с насилием, которые вполне могли бы захотеть что-то сделать, чтобы остановить это", - заявил сэр Эндрю The Telegraph. "Другой источник, знакомый с размышлениями Стила, сообщил, что он боялся покушения со стороны русских, когда приезжал в Вашингтон перед выборами, чтобы проинформировать небольшое количество журналистов. Источник сообщил, что Стил оценивал вероятность покушения примерно в 5% и считал, что до тех пор, пока досье не было обнародовано, у россиян был мотив сохранить эти утверждения без огласки", - передает издание. "Докладные, написанные Стилом для американской фирмы Fusion GPS, в конечном итоге были опубликованы в сыром виде в Buzzfeed после того, как Трамп победил на выборах в США, но до того, как он вступил в должность. Они вызвали ярость у избранного президента Трампа и заставили Стила скрываться. Затем он вернулся к своей работе в Orbis Business Intelligence, фирме, которую он создал после ухода из МI-6", - пишет The Telegraph. "Гленн Симпсон, один из основателей Fusion GPS, который поручил Стилу составить докладные, также рассказал The Telegraph в подкасте о своем участии. Симпсон объяснил, что они решили обратиться за помощью к Стилу из-за его компетентности в вопросах, связанных с Россией, попросив его глубже оценить предыдущие попытки Трампа вести бизнес в этой стране", - сообщается в статье. На просьбу описать Стила Симпсон сказал: "Крис (...) обладает энциклопедическими знаниями о России и русских, российских политиках, российских бизнесменах. У него есть своего рода мессианская черта, которую я разделяю, когда речь заходит о России и угрозе, которую Россия представляет для Запада. Он довольно увлечен этим вопросом, как и я". "Одной из причин того, что мы стали друзьями и деловыми партнерами, было то, что у нас похожие представления о возникающей угрозе со стороны России для наших собственных стран", - отметил он. "В докладных Стила содержалось много утверждений, начиная от попыток Кремля повлиять на выборы в пользу Трампа до подозрительных встреч между представителями кампании Трампа и россиянами. Трамп неоднократно называл так называемое досье, содержащее утверждения, "фейком", и обвиняет Стила в том, что он мотивирован политической предубежденностью и пытается подорвать его кампанию. Роберт Мюллер, специальный прокурор, расследовавший российское вмешательство в выборы, в конечном итоге пришел к выводу, что кампания Трампа не была вовлечена в преступный сговор с Россией с целью повлиять на выборы", - констатирует издание. Источник: The Telegraph