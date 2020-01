20 января 2020 г. Хизер Стюарт | The Guardian Борис Джонсон отказал Путину в нормализации британо-российских отношений "Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что нормализации отношений между Великобританией и Россией не будет - спустя почти два года после атаки в Солсбери, - передает The Guardian. - Два лидера встретились в Берлине в кулуарах международного саммита, посвященного будущему Ливии. Согласно версии беседы, обнародованной Даунинг-стрит, Джонсон тщательно придерживался жесткой позиции, которую занимала предшественница Джонсона Тереза Мэй". "Он ясно дал понять, что в позиции Великобритании не произошло никаких изменений в отношении Солсбери, что было безрассудным применением химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на британской территории. Он сказал, что подобная атака не должна повторяться, - указал пресс-секретарь. - Премьер-министр заявил, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность". "Это послание было очень похоже на то, которое было озвучено Мэй на ее последнем саммите G20 в Осаке в июле прошлого года, когда она и Путин обменялись ледяным рукопожатием для телекамер", - считает газета и напоминает, что "в марте 2018 года нервным агентом в Солсбери были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь, а впоследствии в больнице скончалась местная жительница Дон Стерджесс после случайного контакта с веществом. После того, как правительство собрало доказательства, указывающие на Москву, в том числе установило личности двух подозреваемых, более 20 западных стран выслали российских дипломатов в ходе скоординированной ответной меры". "Пресс-секретарь Даунинг-стрит 10 отметил, что Джонсон также настаивал на том, чтобы две страны несли совместную ответственность за решение международных проблем, в том числе в Ливии, Сирии, Ираке и Иране", - отмечает газета. (...) Источник: The Guardian