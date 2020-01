20 января 2020 г. Редакция | The New York Times Путин Бессмертный "Российский лидер проводит маневры, чтобы остаться у власти на неопределенный срок. Зачем на этом останавливаться?" - задумывается газета The New York Times в редакционной статье, комментируя предложения Владимира Путина о внесении поправок в Конституцию РФ и отставку правительства. "Старые автократы редко уходят в отставку, также они не выходят из игры просто так. Поэтому (...) прозвучали предположения, что 67-летний президент закладывает основу для продления своего 20-летнего правления после истечения его нынешнего срока в 2024 году", - говорится в статье. "(...) Путин не любит вмешиваться в существующий порядок, который полностью находится под его контролем, и в прошлый раз, когда он провернул трюк, чтобы продлить свое пребывание у власти - печально известный обмен должностями с Дмитрием Медведевым - россияне вышли на улицы в негодовании. Так что на этот раз, предположили кремленологи, президент начинает свои манипуляции на четыре года раньше и сохраняет достаточную запутанность, чтобы притупить сопротивление, предотвратить зарождающуюся борьбу за преемственность и держать всех в подвешенном состоянии", - указывает газета. Предложенные Путиным меры - в частности, "расширение полномочий Государственный Думы в выборе министров кабинета, в том числе, премьер-министра" и "придание некоторой силы в настоящее время беззубому Государственному совету", а также назначение премьер-министром Михаила Мишустина, до последнего времени - главы налоговой службы, который "считается компетентным, но не угрожает Путину, и знает множество секретов, которые могли бы помочь его боссу, если кто-то из элиты обнаглеет" - "заставляют предположить несколько сценариев", считает редакция газеты. "Наиболее убедительным является сценарий, при котором Путин сохранит контроль через Государственный совет, полномочия которого были в последнее время расширены. Его преемник на посту президента будет понижен в полномочиях, поэтому Путин сохранит значительную власть закулисно". "Преимущество этой системы состоит в том, что, осуществляя управление, Путин может обвинить в любых изъянах премьер-министра, а также парламент за назначение премьер-министра. Отсутствие на основной сцене также позволит Путину сократить свою рабочую нагрузку и в большей степени наслаждаться своими многочисленными миллиардами", - утверждает газета. "Какими бы ни были его конечные намерения, у Путина есть авторитет и популярность, чтобы провести конституционные поправки путем референдума без какого-либо серьезного сопротивления, и время, чтобы подготовить свой следующий шаг. Для Запада это означает, что политика не изменится до 2024 года, и, возможно, очень немного после", - заключает редакция The New York Times. Источник: The New York Times