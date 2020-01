20 января 2020 г. Питер Конради | The Sunday Times Владимир Путин стремится оправдать историю России "Бесстрашие 12-летней Брони Брандман спасло ее от газовой камеры. Когда в 1943 году ее привезли в Освенцим, она узнала, что числится в списке тех, кто обречен на смерть. Увидев Йозефа Менгеле, печально известного врача лагеря, она набралась смелости и попросила его пощадить ее. В этот момент раздались удары союзнических бомбардировщиков. "Он побледнел и побежал к своей машине, выкрикнув своему помощнику, чтобы тот вычеркнул мое имя из смертного списка, - вспоминает 88-летняя Брандман, польская еврейка, которая позже эмигрировала в Америку. - Меня спасли бомбардировки союзников и то, что Менгеле боялся смерти. Это было чудо". "Свидетельства Брандман - среди тех, которые демонстрируются у входа в лагерь смерти, построенный нацистами недалеко от польского города Освенцим, где во время Второй мировой войны были убиты более 1,1 млн мужчин, женщин и детей - подавляющее большинство из них евреи", - пишет британская газета The Sunday Times. "В понедельник более 200 выживших, большинству из которых за восемьдесят и девяносто, собираются вместе с мировыми лидерами, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией. Но Владимира Путина, никогда не стесняющегося отмечать военные подвиги Советского Союза, среди них не будет. Вместо этого российский президент выступит на мероприятии в этот четверг в Яд-Вашеме, Всемирном центре памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, которое, в свою очередь, бойкотирует президент Польши Анджей Дуда после того, как ему было отказано в возможности выступить там", - передает газета. "Празднование освобождения Освенцима рискует оказаться втянутым в конфликт между Россией и ее восточноевропейскими соседями из-за ответственности за развязывание войны. Он разразился на фоне того, как Путин готовится отметить годовщину поражения нацистской Германии в мае впечатляющим мероприятием на Красной площади. Конфликт сосредоточен на попытках Кремля оправдать договор, заключенный Советским Союзом с Германией в августе 1939 года, за несколько недель до начала войны, который превратил двух идеологических противников в союзников и проложил путь для Гитлера и Сталина к разделу Польши, прибалтийских государств и других частей центральной Европы", - говорится в статье. "По словам критиков, мотивация Путина объясняется желанием оправдать как недавнюю российскую агрессию, так и прошлое", - пишет The Sunday Times. "Обеляя роль СССР во Второй мировой войне, Путин хочет узаконить авторитарный режим в России и оправдать агрессивные действия России на международной арене, в том числе незаконную аннексию Крыма и вторжение на Украину, совершенные по сценарию, написанному Сталиным", - заявил Славомир Дебски, директор Польского института международных отношений. "Памятное мероприятие в Израиле, инициированное Вячеславом Кантором, олигархом российского происхождения, следует "рассматривать в первую очередь как часть продолжающегося российского пропагандистского наступления в отношении исторических вопросов", считает Дебски, который настаивает на том, что польскому президенту было отказано в возможности выступить там, потому что "его речь только разоблачит русские манипуляции с историей", - сообщается в публикации. "Однако это обвинение опровергает Симми Аллен, глава отдела по связям с международными СМИ Яд-Вашема. Это мероприятие является лишь одним из "многих" в память о годовщине "по всему миру", и его дата была выбрана специально, чтобы избежать совпадения с памятной церемонией в Освенциме. По словам Аллена, внешние докладчики будут ограничены представителями Германии и четырех победивших союзных держав: Владимиром Путиным из России, вице-президентом Америки Майком Пенсом, принцем Чарльзом из Великобритании и президентом Франции Эммануэлем Макроном", - отмечается в материале. (...) Рассказывая об экскурсиях, которые проводят в Освенциме, издание пишет: "Ужас наводит не только страшная статистика, озвучиваемая гидами, но и фотографии людей, которые, сами того не зная, идут к своей смерти, и предметы повседневного обихода, такие как куча из тысяч пар обуви и огромное количество человеческих волос, которые изначально предназначались для немецкой текстильной промышленности. Анжела Касс из Мидлсбро, мама девочки-инвалида, была особенно поражена грудой деревянных ног и костылей, отобранных у убитых по прибытии в лагерь. "У нашего ребенка не было бы даже шанса", - говорит она". "Такие ужасы не вызывают сомнений, равно как и героизм советских солдат, более 8,6 млн из которых погибли при разгроме нацистов", - подчеркивает The Sunday Times. "Однако более спорными являются события, которые привели к началу войны - главным из них стало решение Сталина о создании альянса с Германией, который просуществовал почти два года, пока Гитлер не вторгся в Советский Союз в июне 1941 года. Эта тема издавна была деликатным вопросом для Кремля. Нынешнее обострение датируется прошлым сентябрем, когда Европарламент принял решение, осуждающее пакт и приравнивающее совершенное Советским Союзом во время его господства в Восточной Европе в течение холодной войны к преступлениям нацистов", - передает газета. "Российские историки ответили, что этот договор не отличался от соглашений, заключенных Великобританией и другими западными державами с Гитлером, кульминацией которых стало Мюнхенское соглашение 1938 года, согласно которому Чехословакия была вынуждена предоставить территорию Гитлеру. К ярости Польши, они также попытались представить ее как агрессора, а не как жертву, указав, что после Мюнхена она присоединилась к расчленению Чехословакии, также захватив спорную территорию", - напоминает издание. "Путин, который сделал советскую победу над нацистами ключевым элементом в своих попытках выковать новую российскую идентичность, лично включился в конфликт: в декабре он назвал Юзефа Липского, посла Польши в Германии с 1934 по 1939 годы, "сволочь" и "свиньей антисемитской". В прошлом месяце российские историки встретились, чтобы обсудить, как повлиять на "нарратив" о войне в пользу своей страны. "Главный козел отпущения у нас, получается, Польша", - - заметил один из участников, Федор Гайда из МГУ, согласно отчету, опубликованному в российском внешнеполитическом журнале, близком к Кремлю. "Если нам с евробюрократами нужно найти общего врага, наверное, Польша и будет первым кандидатом". "Это был просчет, - считает The Sunday Times. - Хотя правое правительство Польши находится под огнем в Брюсселе из-за недавних правовых реформ, осужденных критиками за ослабление независимости судебной власти, страны ЕС сплачиваются вокруг Варшавы. Столкнувшись с историческим наступлением со стороны Москвы, Европейская комиссия на прошлой неделе отклонила "любые ложные заявления, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны или изобразить жертв, таких как Польша, преступниками". (...) Источник: The Sunday Times