Последние часы Дональда Трампа у власти

"(...) Официальная программа на последний день его пребывания в должности была составлена по той же формуле, что на протяжении нескольких недель: "Президент Трамп будет работать с раннего утра до поздней ночи. У него будет много звонков и встреч". Трамп, лишенный своего аккаунта в Twitter, который был его основным средством коммуникации в течение четырех лет его президентства и c помощью которого он держал в напряжении всю страну, был необычайно молчалив", - пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Адриан Жольмес.

"Он не покидал Белый дом с момента своей поездки в Техас на прошлой неделе. По сообщениям американских СМИ, основная его деятельность заключалась в подготовке многочисленных президентских помилований, объявленных в среду. Он также записал сообщение, транслируемое в последний день его мандата, где хвастался, что "объединил" мир против Китая и не начинал новых войн, и призвал американцев "молиться" за успех будущей администрации Байдена", - говорится в статье.

"По описанию источников в Белом доме, президент пребывает в мрачном настроении, между гневом и жалостью к себе, и полон негодования по отношению ко всем тем, кто, по его словам, лишил его второго срока: это представители, по его выражению, "глубинного государства", вашингтонский политический класс и высшие должностные лица, которые никогда не соглашались с его избранием, демократы и СМИ, объединившиеся для его свержения, а также вероломные члены Республиканской партии, которые его предали: в первую очередь, Майк Пенс, его вице-президент, и Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства в Сенате", - передает автор статьи.

"(...) В январе 2021 года Дональд Трамп больше не является тем президентом, каким он был в прошлом декабре, разглагольствующим о предполагаемых фальсификациях на выборах, которые лишили его победы. Как и в ноябре, когда после энергичной избирательной кампании, в ходе которой он совершал множество поездок, он набрал 74 млн голосов, что является совершенно почетным поражением против 81 млн Байдена. Его последняя попытка опровергнуть результаты выборов, когда 6 января он бросил толпы своих сторонников на Капитолий во время официального подсчета голосов, нанесла удар по его политическому наследию. Несмотря на то, что он сохраняет огромную популярность среди республиканского электората, он покидает Вашингтон, окруженный всеобщим позором, и становится первым президентом США, которого Палата представителей дважды подвергала импичменту", - комментирует Жольмес.

"Последние опросы показали, что уровень его поддержки среди американского населения составляет от 38% до 33%. Трамп сам объявил в одном из своих последних постов в Twitter, что не будет присутствовать на церемонии передачи власти и на инаугурации Джо Байдена, как это принято. Он так и не признал победу своего соперника, соизволив назвать своего преемника только "будущей администрацией". Его отъезд проходит почти без церемоний. В понедельник грузовики транспортной компании выехали из Белого дома во Флориду, направляясь в Мар-а-Лаго, особняк Дональда Трампа в Палм-Бич", - сообщает журналист.

"(...) Ранее планировалась церемония с подвозом оружия и красной ковровой дорожкой на военной базе Эдвардс, расположенной под Вашингтоном. Это будет последний раз, когда Трампа встретят маршем "Привет вождю", предназначенным для президентов США", - пишет Le Figaro.

"(...) Тем временем Мелания Трамп записала прощальное послание, в котором заявила, что четыре года работы в должности первой леди - титул, присваиваемый жене президента в Соединенных Штатах, - были "величайшей честью в моей жизни". Не упоминая о массовых беспорядках в Капитолии или о роли в них своего мужа, она подчеркнула, что обеспокоена насилием, - отмечает журналист. "Будьте страстными во всем, что вы делаете, но всегда помните, что насилие никогда не станет ответом и никогда не будет оправдано". Она призвала американцев "сосредоточиться на том, что нас объединяет, подняться над тем, что нас разделяет, всегда выбирать любовь, а не ненависть, мир, а не насилие, и ставить других выше себя".

"Однако Дональд Трамп не сможет полностью перестать обращать внимание на Вашингтон, где в Сенате над ним скоро начнется судебный процесс, для которого он уже пытается собрать компетентных юристов", - резюмирует Адриан Жольмес.