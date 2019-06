20 июня 2019 г. Редакция | Financial Times Россия должна передать подозреваемых в катастрофе MH17, чтобы они предстали перед судом "Когда в июле 2014 года рейс MH17 авикомпании Malaysia Airlines был сбит над восточной Украиной, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Теперь у их скорбящих родственников появился шанс на свершение правосудия. Голландская прокуратура обвинила трех россиян и одного украинца в убийстве и причастности к сбиванию самолета. Они планируют провести суд в следующем марте. Однако скамья подсудимых, скорее всего, будет пустой. Россия заявляет, что ее конституция не допускает выдачи граждан. Отказ отправить граждан за границу, чтобы они предстали перед судом за серьезные преступления, делает ее все более похожей на преступный элемент", - пишет газета Financial Times в редакционной статье. "Это не первый случай, когда международные власти собирают убедительные доказательства убийств и других преступлений против россиян, связанных с государством", - пишет издание, напоминая об убийстве в 2006 году экс-сотрудника КГБ Александра Литвиненко в Лондоне и о покушении на убийство бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. "Не утверждается, что четверо мужчин, обвиненных совместной следственной группой под руководством Нидерландов по расследованию катастрофы MH17, выпустили ракету, которая сбила самолет, - подчеркивается в публикации. - Но они, как говорится, сыграли "важную организующую роль" в доставке ракетной системы из России на Украину и в осуществлении возможности ее запуска - даже если операторы считали, что они нацеливаются на украинский транспортный самолет. В число обвиненных входят ведущие фигуры срежисированного россиянами восстания на востоке Украины в 2014 году", в том числе Игорь Гиркин, экс-полковник российской разведки с псевдонимом Стрелков. (...) "Никто из четверых не является действующим российским военнослужащим или сотрудником службы безопасности, но теперь следователи по делу MH17 намереваются расследовать цепь командования - как бы далеко это ни привело. Команда под руководством голландцев, как и британская полиция, успешно прошла сквозь дымовую завесу отказов и дезинформации со стороны Кремля и российской пропагандистской машины", - отмечается в статье. "Если Москва откажется выдать подозреваемых, у международного сообщества будет мало вариантов, кроме дальнейшего ужесточения санкций, - полагает британская газета. - Российская экономика выдержала меры, введенные после 2014 года. Но замедление роста и падение реальных доходов увеличивают то, что социологи называют "протестными настроениями". (...) Президент обвинил враждебный Запад в умышленном превращении России в "осажденную крепость". До сих пор этот аргумент срабатывал. Вероятно, этот аргумент Путин не сможет использовать вечно". Источник: Financial Times