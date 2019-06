20 июня 2019 г. Рик Ноак | The Washington Post Катастрофа MH17 сплотила Запад против России. Теперь эта сплоченность уже не так крепка "Когда 17 июля 2014 года в Амстердаме 283 пассажира и 15 членов экипажа поднимались на борт рейса 17 авиакомпании Malaysia Airlines, война, бушевавшая на востоке Украины, могла казаться далекой. Но рейс так и не долетел до места назначения: он был сбит ракетой над восточной Украиной. Все 298 человек на борту погибли. Несмотря на то, что в последующие годы президент России Владимир Путин неоднократно отрицал ответственность России, Австралия и Нидерланды, потерявшие многих граждан в результате катастрофы, обвиняли Россию. (...) В среду в результате расследования, возглавляемого голландцами, наконец, были названы четыре подозреваемых, в том числе трое российских граждан, близких к разведывательным службам России. (...)", - пишет The Washington Post. "В 2014 году падение MH17 сплотило общественное мнение в США и Европе против России и усилило поддержку в адрес антироссийских санкций после аннексии Крыма в том же году. Возмущение Запада не привело к урегулированию сепаратистского конфликта на Украине, хотя в эти дни он редко попадает в заголовки газет. Пять лет спустя боевые действия между Киевом и Восточной Украиной продолжают регулярно приводить к жертвам с обеих сторон. По оценкам, на сегодняшний день погибло до 13 тыс. человек. Но, по крайней мере, в некоторых частях Европы негодование по поводу конфликта и судьбы MH17 в значительной степени померкло", - указывает обозреватель газеты Рик Ноак. "Это привело к нарастанию импульса к сворачиванию европейских санкций против России на фоне того, как в последние годы в европейскую политику проникли дружественные России популисты, - говорится в статье. - В 2017 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил "антироссийскую позицию и политику Европы". После того, как к австрийскому правительству присоединились крайне правые, его лидер, который затем стал вице-канцлером Австрии, поддержал отмену санкций. Правая коалиция Австрии развалилась в мае, но Путин все еще может рассчитывать на Италию, премьер-министр которой Джузеппе Конте заявил в марте, что карательные меры в отношении России нанесли ущерб итальянскому бизнесу. Официальные лица в других странах, включая Болгарию, также выразили скептицизм по поводу санкций". "(...) Пожалуй, самое маловероятное сопротивление антироссийским исходит от Германии, где давление с целью отменить меры нарастает уже в течение некоторого времени, - указывает автор публикации. - В исследовании, опубликованном экономистами немецкого института IfW в 2017 году, содержится вывод о том, что в период с начала 2014 года и до конца 2015 года санкции привели к потерям доходов в размере 114 млрд долларов в Северной Америке и Европе. Исследователи писали, что Германия пострадала гораздо сильнее, чем "другие геополитически значимые заинтересованные стороны, такие как Великобритания, Франция и США". В целом, "почти 40% потерь Запада" легли на плечи немецких компаний. Внутри страны последствия, по-видимому, особенно сильно ударили по одному региону: бывшей социалистической Восточной Германии, которая поддерживала прочные торговые связи с остатками Советского Союза после падения Берлинской стены в 1989 году". Издание напоминает, что в этом месяце консервативный министр-президент федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер после встречи с Путиным в Санкт-Петербурге потребовал отмены санкций, но канцлер Германии Агнела Меркель - также член консервативной партии - быстро отклонила это предложение. "(...) Существует также вариант промежуточного пути между твердой позицией Меркель и требованиями других популистов о полной отмене санкции, который потребует дополнительных уступок как от Украины, так и от России. Первоначально таким путем должны были стать "Минские соглашения" и последующие протоколы, которые были согласованы в начале конфликта. Однако этого не случилось", - признает газета: Россию обвинили в нарушении этих соглашений, а бывший президент Украины Петр Порошенко высказался против некоторых условий, включая идею предоставления Донбассу, восточному украинскому региону, особого статуса вместо того, чтобы позволить Киеву восстановить над ним полный контроль. Издание полагает, что "апрельское избрание бывшего комика Зеленского президентом Украины может дать обеим сторонам возможность перезагрузить переговоры, но (...) без европейской поддержки Украина вряд ли сможет предложить сделку, приемлемую для Кремля". "Хотя Зеленскому, возможно, придется сделать первый шаг, то, как далеко он сможет пойти, будет также зависеть от лидеров таких стран, как Германия, Франция, Италия и Нидерланды - где в марте должен начаться суд над четырьмя подозреваемыми в катастрофе MH17", - резюмирует газета. Источник: The Washington Post