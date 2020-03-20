Китай пускает в ход дипломатию масок

"Народная Республика экспортирует в Европу и по всему миру свои защитные материалы и свои ноу-хау, ставшие новыми средствами распространения влияния, способными затмить ее промахи в управлении кризисом COVID-19", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фаллетти.

"(...) Сегодня вторая мировая держава, остановившая продвижение COVID-19 в провинции Хубэй, поднимает голову и начинает дипломатическое наступление во всех направлениях, разыгрывая добрых самаритян в Европе. В четверг впервые министерство здравоохранения Китая объявило об отсутствии новых случаев заражения местного происхождения, в то время как число жертв пневмонии за пределами Срединной империи в настоящее время превышает показатели Китая, где зарегистрировано 3245 случаев смерти от коронавируса, - отмечает автор статьи. "Они с невероятной скоростью поднялись на ноги и теперь идут в наступление", - считает Ричард Макгрегор, эксперт Института Лоуи в Сиднее.

"В среду в Италию прилетели триста китайских врачей, чтобы протянуть руку своим трансальпийским коллегам, охваченным борьбой со смертельным развитием болезни. Пекин утверждает, что отправил медикаменты или медицинскую помощь "десяткам стран и международных организаций", включая Италию, Пакистан, Таиланд, Японию, Южную Корею и Лаос, и представляет это как акт ответной благодарности, - указывает журналист. "Мы никогда не забудем искреннюю помощь, которую мы получили от международного сообщества в самые трудные времена", - сказал представитель министерства иностранных дел.

"Хаос в области здравоохранения, царящий в Европе и Соединенных Штатах, предоставляет режиму прекрасную возможность вернуть былую славу после своих первоначальных ошибок, когда он заставил замолчать докторов, которые уже в декабре предупреждали о ситуации в Ухане, что привело к масштабной вспышке эпидемии. Пекин в нужный момент пускает в ход "дипломатию масок", предлагая Италии ощутимую медицинскую помощь, которую в последние недели с большим скрипом осуществляли страны ЕС и США несмотря на то, что их лидеры изо всех сил пытались афишировать свою солидарность", - комментирует Фалетти.

"(...) Пекин также помчался на подмогу Балканским странам, оставшимся у ворот ЕС, таким как Сербия, и старый союзник принял его с широко распростертыми объятиями, - сообщает Le Figaro. "Европейской солидарности не существует. Это воображаемая история. Свои надежды мы возлагаем на единственную страну, способную помочь нам в этой сложной ситуации: Китайскую Народную Республику", - заявил президент Александр Вучич.

"Коронавирус вытаскивает на свет европейские и трансатлантические слабые места эпохи Трампа, и азиатский гигант уже давно устремился в этот пролом, - отмечает журналист. "Речь идет о новой пощечине западному альянсу, в частности, трансатлантическому. Помощь Италии выгодно отличается от слухов о хищнических попытках Трампа завладеть вакцинами из немецкой лаборатории. Это хорошо для имиджа Китая", - считает Наташа Кассам из Института Лоуи.

"(...) Впечатляющего роста производства медицинских масок недостаточно для удовлетворения гигантских потребностей самой густонаселенной страны в мире, в то время как власти предписывают обязательное ношение масок на предприятиях и в общественных местах. Для возобновления активности второй экономики мира война за маски является исключительно важной целью", - говорится в публикации.

"(...) Между тем, правительство побуждает промышленников реагировать на глобальный спрос, предчувствуя таящиеся в этом экономические и дипломатические возможности, - комментирует автор статьи. "Мы призываем китайских производителей медицинских изделий увеличить производство, чтобы удовлетворять не только местный спрос, но и коммерческий спрос за рубежом", - сказал представитель министерства иностранных дел.

"(...) До кризиса Китай производил половину медицинских масок на планете и сейчас готовится к дальнейшему увеличению своей доли рынка. Однако европейские страны и Франция должны полагаться на другие источники и прежде всего на самих себя, с тем, чтобы обеспечить свое население в чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом. В этом заключается еще одна головоломка для западных лидеров, которые массово вывели предприятия в Китай и теперь платят высокую цену за свою производственную зависимость", - резюмирует Себастьян Фалетти.