20 мая 2019 г. Бен Рили-Смит и Роберт Мендик | The Telegraph Глав разведки Великобритании проинформировали о взрывном досье Кристофера Стила раньше Дональда Трампа "Главы разведслужб Великобритании были тайно проинформированы о взрывном досье, содержащем утверждения о связях Дональда Трампа с Россией, до того, как сам президент США узнал о его существовании", - передает The Telegraph. "Главам MI5 и MI6, а также одному из самых доверенных советников Терезы Мэй по безопасности рассказали о докладных бывшего офицера британской разведки Кристофера Стила, посвященных кампании Трампа, в течение недель после его победы на выборах в ноябре 2016 года". Сам Трамп, добавляет издание, узнал о документе, включавшем в себя предположение, категорически им отрицаемое, о том, что он нанял проституток в московском отеле, в январе 2017 года, когда ФБР предупредило его перед вступлением в должность. "Это известие может привести к ухудшению британо-американских отношений в преддверии государственного визита Трампа в следующем месяце", - полагает газета, добавляя, что визит намечен на 3-5 июня. Досье было донесено до самых высокопоставленных сотрудников разведки страны, "что заставляет предположить, что оно было воспринято со всей серьезностью - в противовес позиции Трампа о том, что документ является "поддельным" и "фальшивым", говорится в статье. "Однако источники на Даунинг-стрит 10 настаивают на том, что саму Мэй никогда не информировали о докладе Стила - предполагается, что руководители разведки решили держать ее на расстоянии от этой информации, хотя почему точно - остается неясным", - подчеркивается в публикации. "Трамп упоминал Стила и его досье в своих сообщениях в Twitter более 50 раз с момента вступления в должность, называя бывшего агента МI6 "ненавистником Трампа", которым двигает политическая предубежденность, - напоминает издание. - Но сам Стил сообщил друзьям, что он действовал в общественных интересах, передав то, что ему удалось раскрыть, так как опасался, что это может иметь последствия для национальной безопасности. Друзья цитируют его слова: "Мы выполнили свой долг". "The Telegraph впервые раскрывает полную историю того, насколько были осведомлены главы британской разведки о том, что обнаружил их бывший агент. Так называемое досье Стила состояло из 17 отдельных докладных, направленных в Fusion GPS, исследовательскую фирму, базирующуюся в Вашингтоне, округ Колумбия, которая наняла Стила и которой платили юристы кампании Хиллари Клинтон. Досье содержало ряд эффектных утверждений. Среди них было то, что Кремль пытался изменить выборы в пользу Трампа, что представители кампании Трампа тайно встречались с россиянами и что имеется "компромат" на самого Трампа в форме видеозаписи ночи, проведенной им в московском отеле в 2013 году", - сообщается в статье. "Перед выборами 2016 года Стил встречался с агентами ФБР, чтобы предупредить их о своих выводах. Но когда Трамп одержал неожиданную победу, он решил, что пришло время проинформировать правительство Мэй. Стил обратился к сэру Чарльзу Фарру, тогдашнему председателю Объединенного комитета по разведке - органа, отвечающего за оценку секретной информации. (...) Фарр скончался в феврале этого года от рака. Прежде чем получить назначение на пост главы Объединенного комитета по разведке, Фарр восемь лет проработал генеральным директором в Управлении по безопасности и борьбе с терроризмом при министерстве внутренних дел, сблизившись с Мэй, когда она была министром внутренних дел", - передает The Telegraph. "К материалу отнеслись насколько серьезно, что Фарр, бывший офицер МI-6, быстро передал его вверх по цепочке командования, согласно достоверным источникам. Как указывают источники, были проинформированы как Эндрю Паркер, генеральный директор MI5, так и Алекс Янгер, глава MI6. Материал дошел до самого верха, утверждают источники. Однако Даунинг стрит-10 категорически настаивает, что Мэй не была проинформирована о досье", - отмечается в публикации. "(...) Трампу сообщили об обвинениях только 6 января 2017 года, - пишет The Telegraph. - (...) 10 января 2017 года Buzzfeed полностью опубликовал досье Steele, дав возможность всем прочитать все 35 страниц утверждений без редакции". Источник: The Telegraph