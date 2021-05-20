Чего хотят женщины? В вопросе сексуальной привлекательности для них важнее возраст, доход и характер, а для мужчин - внешность

"Чего хотят женщины? Это вопрос, который озадачивает мужчин не первый год. И вот новое исследование выявило, что именно женщины ранжируют как самое важное, когда речь идет о сексуальной привлекательности, а также каковы приоритеты мужчин", - передает Daily Mail.

"Результаты исследования заставляют предположить, что в то время как для женщин самыми значимыми оказываются такие характеристики, как возраст, доход и характер, мужчины в большей степени сосредоточены на внешности", - говорится в статье. (...)

"В ходе исследования ученые из Технологического университета Квинсленда в Брисбене опросили 7325 пользователей сайтов знакомств о том, что они ищут в потенциальном партнере. Каждого участника попросили оценить значимость девяти параметров по шкале от 0 до 100. "Мы попросили участников оценить важность девяти характеристик, ассоциируемых с сексуальной привлекательностью: возраст, внешняя привлекательность, физическое сложение /особенности, интеллект, образование, доход, доверие, открытость и эмоциональная близость", - пояснил доктор Стивен Уайт, возглавлявший исследование.

"Результаты выявили схожие приоритеты для мужчин и женщин, при этом и те, и другие признали важными физическое телосложение, привлекательность и все три личностных качества. Однако женщины оценили важность возраста, образования и интеллекта, дохода, доверия и эмоциональной близости примерно на 9-14 пунктов выше, чем мужчины. Между тем, мужчины уделили больше внимания привлекательности и физическому телосложению, чем женщины", - сообщается в статье.

"Исследователи специально включили в свое исследование людей разного возраста в надежде понять, как предпочтения меняются с возрастом. "Большинство исследований сексуальной привлекательности основаны на ограниченном возрастном распределении, ориентированном на более молодое население, - пояснил доктор Уайт. - Мы взяли данные из гораздо более широкого возрастного диапазона, чтобы понять, как структура сексуальных предпочтений может различаться с возрастом".

"Результаты участников более старшего возраста показывают, что, хотя молодые мужчины, как правило, придавали большее значение внешности, чем женщины, этот разрыв с возрастом сокращался. И в то время как молодые женщины придают большее значение характеру, чем мужчины, более взрослые мужчины и женщины в большей степени ставят в приоритет характер", - пишет издание.

"По мере того, как мужчины и женщины стареют, их предпочтения сближаются, при этом оба пола придают большее значение открытости и доверию, в то время как относительная важность эмоциональной близости важна как для мужчин, так и для женщин во всех возрастных группах", - указал доктор Уайт.

"Хотя причина полученных результатов остается неясной, исследователи предполагают, что эти различия могут возникать как следствие того, что окно для воспроизводства потомства у женщин более ограничено, чем у мужчин, поэтому они не могут рисковать, совершая неправильный выбор. "Многочисленные научные дисциплины уже давно продемонстрировали, что люди предпочитают привлекательных партнеров, а способность быстро определять привлекательность в других отражает предпочтение воспроизводить то, что они рассматривают как хорошие гены", - добавил доктор Уайт.

"И хотя оба пола предпочитают физически привлекательную пару или потенциального партнера, мужчины, как было продемонстрировано, говорят о более сильных предпочтениях в отношении привлекательности. Женщины более избирательны в отношении других характеристик, потому что их время для воспроизводства потомства более ограничено, так что они не могут рисковать, совершая неправильный выбор", - отметил он.

"По мнению ученых, результаты исследования могут иметь важное значение в широком спектре ситуаций, начиная со знакомств. "Принятие решений на микроуровне по вопросам секса, репродукции и формирования отношений влияет на широкий спектр макротенденций и социальных норм, включая гендерные роли и равенство, динамику рынка труда, коэффициенты фертильности, более широкий сексуальный либерализм, политику, религию и институт брака в целом", - заключил доктор Уайт.