Пришло ли время поставить крест на Гогене?

"Не пора ли вообще перестать смотреть на полотна Гогена?" Этот поразительный вопрос посетители слышат на записи аудиогида, гуляя по выставке "Портреты Гогена" в Национальной галерее Лондона. Выставка, которая продлится до 26 января, посвящена картинам Поля Гогена, на которых он изображал себя, своих друзей, коллег-художников, а также своих детей и молодых девушек, с которыми он жил на Таити", - пишет The New York Times.

(...) Художник "неоднократно вступал в сексуальные отношения с молодыми девочками, "женился" на двух из них и у него родились дети, - гласит текст на стене. - Гоген, несомненно, использовал свое положение привилегированного представителя Запада, чтобы максимально полно воспользоваться доступными ему сексуальными свободами".

"(...) Гоген отправился на Таити в 1891 году в поисках экзотики (...), - напоминает газета. - Он провел большую часть оставшихся 12 лет своей жизни на Таити и на острове Хива-Оа во Французской Полинезии, сожительствуя с девочками-подростками, заводя детей и создавая свои самые известные картины".

"В международном музейном мире Гоген имеет большой кассовый успех. Только за последние несколько лет состоялось полдесятка выставок его работ, включая важные выставки в Париже, Чикаго и Сан-Франциско. Тем не менее, в эпоху повышенной общественной чувствительности к проблемам пола, расы и колониализма, музеям приходится переоценивать его наследие", - говорится в статье.

"(...) Выставка готовилась совместно с Национальной галереей Канады в Оттаве и открылась в Оттаве в конце мая. За несколько дней до открытия только что назначенный директор музея Саша Суда и кураторы выставки, осмотрев ее, решили отредактировать некоторые подписи к работам. По заявлению пресс-службы музея, изменения были внесены в девять табличек - чтобы избежать культурно неуважительных формулировок", - пишет The New York Times, добавляя, что "работа "Голова дикаря, маска" демонстрировалась с расширенным описанием, поясняющим, что слова "дикарь" и "варвар", "считающиеся сегодня оскорбительными, отражают отношение, принятое во времена Гогена". А в другом тексте его "отношения с молодой таитянской женщиной" были изменены на "его отношения с 13- или 14-летней таитянской девочкой".

"(...) Выставка должна была "рассмотреть эти вопросы более открытым и прозрачным способом, который установил бы связь с современной аудиторией", - заявила в интервью изданию Суда. Объяснение "слепых пятен" в работах исторических художников "может сделать этих художников более актуальными", добавила она.

"По мнению других музейных специалистов, пересмотр жизни художников прошлого с позиций XXI века рискован, потому что это может привести к бойкоту великого искусства", - подчеркивается в статье.

"Как человека я могу его полностью презирать и ненавидеть, но его работа - это работа", - говорит Висенте Тодоли, который был директором Тэйт-Модерн в тот период, когда галерея организовывала крупную выставку Гогена в 2010 году (...). - Как только художник создает нечто, оно больше не принадлежит ему: оно принадлежит миру". В противном случае, предупреждает он, мы должны прекратить читать писателя-антисемита Луи-Фердинанда Селина или избегать Сервантеса и Шекспира, если мы узнаем о них что-то неприглядное".

"Однако Эшли Ремер, американский искусствовед, живущая в Новой Зеландии, которая в 2009 году основала интернет-музей girlmuseum.org, посвященный репрезентации молодых девушек в истории и культуре, настаивает на том, что в случае Гогена его действия были настолько вопиющими, что они затмевают его работы. "Грубо выражаясь, это был высокомерный, перехваленный, относившийся к другим свысока педофил", - заявляет она. Если бы его картины были фотографиями, они были бы "намного более скандальными", и "мы бы не приняли эти изображения", добавила она".

"(... ) Чтобы гарантировать, что художественное наследие Гогена не будет запятнано его "браками" с несовершеннолетними девочками, эти отношения должны освещаться на выставках, считает Лине Клаузен Педерсен, датский куратор, которая организовала несколько выставок Гогена. С каждой новой выставкой "снимается еще один слой с защиты истории, которой он так или иначе пользовался", говорит она. "Возможно, пришло время снять больше слоев, чем раньше".

"Что осталось сказать о Гогене, - добавила она, - так это вынести на свет все эти грязные вещи".