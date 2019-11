20 ноября 2019 г. Фара Найери | The New York Times Пришло ли время поставить крест на Гогене? "Не пора ли вообще перестать смотреть на полотна Гогена?" Этот поразительный вопрос посетители слышат на записи аудиогида, гуляя по выставке "Портреты Гогена" в Национальной галерее Лондона. Выставка, которая продлится до 26 января, посвящена картинам Поля Гогена, на которых он изображал себя, своих друзей, коллег-художников, а также своих детей и молодых девушек, с которыми он жил на Таити", - пишет The New York Times. (...) Художник "неоднократно вступал в сексуальные отношения с молодыми девочками, "женился" на двух из них и у него родились дети, - гласит текст на стене. - Гоген, несомненно, использовал свое положение привилегированного представителя Запада, чтобы максимально полно воспользоваться доступными ему сексуальными свободами". "(...) Гоген отправился на Таити в 1891 году в поисках экзотики (...), - напоминает газета. - Он провел большую часть оставшихся 12 лет своей жизни на Таити и на острове Хива-Оа во Французской Полинезии, сожительствуя с девочками-подростками, заводя детей и создавая свои самые известные картины". "В международном музейном мире Гоген имеет большой кассовый успех. Только за последние несколько лет состоялось полдесятка выставок его работ, включая важные выставки в Париже, Чикаго и Сан-Франциско. Тем не менее, в эпоху повышенной общественной чувствительности к проблемам пола, расы и колониализма, музеям приходится переоценивать его наследие", - говорится в статье. "(...) Выставка готовилась совместно с Национальной галереей Канады в Оттаве и открылась в Оттаве в конце мая. За несколько дней до открытия только что назначенный директор музея Саша Суда и кураторы выставки, осмотрев ее, решили отредактировать некоторые подписи к работам. По заявлению пресс-службы музея, изменения были внесены в девять табличек - чтобы избежать культурно неуважительных формулировок", - пишет The New York Times, добавляя, что "работа "Голова дикаря, маска" демонстрировалась с расширенным описанием, поясняющим, что слова "дикарь" и "варвар", "считающиеся сегодня оскорбительными, отражают отношение, принятое во времена Гогена". А в другом тексте его "отношения с молодой таитянской женщиной" были изменены на "его отношения с 13- или 14-летней таитянской девочкой". "(...) Выставка должна была "рассмотреть эти вопросы более открытым и прозрачным способом, который установил бы связь с современной аудиторией", - заявила в интервью изданию Суда. Объяснение "слепых пятен" в работах исторических художников "может сделать этих художников более актуальными", добавила она. "По мнению других музейных специалистов, пересмотр жизни художников прошлого с позиций XXI века рискован, потому что это может привести к бойкоту великого искусства", - подчеркивается в статье. "Как человека я могу его полностью презирать и ненавидеть, но его работа - это работа", - говорит Висенте Тодоли, который был директором Тэйт-Модерн в тот период, когда галерея организовывала крупную выставку Гогена в 2010 году (...). - Как только художник создает нечто, оно больше не принадлежит ему: оно принадлежит миру". В противном случае, предупреждает он, мы должны прекратить читать писателя-антисемита Луи-Фердинанда Селина или избегать Сервантеса и Шекспира, если мы узнаем о них что-то неприглядное". "Однако Эшли Ремер, американский искусствовед, живущая в Новой Зеландии, которая в 2009 году основала интернет-музей girlmuseum.org, посвященный репрезентации молодых девушек в истории и культуре, настаивает на том, что в случае Гогена его действия были настолько вопиющими, что они затмевают его работы. "Грубо выражаясь, это был высокомерный, перехваленный, относившийся к другим свысока педофил", - заявляет она. Если бы его картины были фотографиями, они были бы "намного более скандальными", и "мы бы не приняли эти изображения", добавила она". "(... ) Чтобы гарантировать, что художественное наследие Гогена не будет запятнано его "браками" с несовершеннолетними девочками, эти отношения должны освещаться на выставках, считает Лине Клаузен Педерсен, датский куратор, которая организовала несколько выставок Гогена. С каждой новой выставкой "снимается еще один слой с защиты истории, которой он так или иначе пользовался", говорит она. "Возможно, пришло время снять больше слоев, чем раньше". "Что осталось сказать о Гогене, - добавила она, - так это вынести на свет все эти грязные вещи". Источник: The New York Times