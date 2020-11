20 ноября 2020 г. Нико Хайнс | The Daily Beast "Швейцария склоняется перед Весельницкой и отправляет награбленное обратно в Россию" "Швейцария знает, что ее расследование российского мошенничества на сумму 230 млн долларов было коррумпировано активами Кремля, включая российского юриста Trump Tower Наталью Весельницкую, и все же страна планирует вернуть почти все украденные средства людям, обвиняемым в участии в одном из самых печально известных финансовых преступлений в мире", - пишет The Daily Beast. "В письме, с которым ознакомилась The Daily Beast, Федеральная прокуратура Швейцарии сообщает, что планирует вернуть 99% замороженных активов, принадлежащих одному предполагаемому российскому мошеннику, и 100 % активов, принадлежащих предполагаемому боссу российского преступного синдиката". (...) Речь идет о средствах, которые были переведены на счета в швейцарских банках из России, пишет газета, поясняя: "Эти деньги были частью масштабного мошенничества и сокрытия, которое было обнаружено Сергеем Магнитским, который впоследствии был заключен в тюрьму и оставлен умирать после избиения российскими властями". (...) "Весельницкая, которая встречалась с Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и председателем избирательной кампании Трампа Полом Манафортом в июне 2016 года, также участвовала в схеме с целью подкупа швейцарского расследования (...), - говорится в публикации. - (...) Денис Кацыв был боссом Весельницкой. Она работала с высокопоставленными лицами в Генпрокуратуре в Москве, которые - вместе с дружественными олигархами - оказали влияние на высокопоставленных швейцарских чиновников, предложив им полностью оплачиваемый отпуск в России, где, согласно документам швейцарского суда, их потчевали кремлевской пропагандой. Весельницкая встречалась в Москве с бывшим сотрудником швейцарской полиции, чтобы изложить кремлевскую версию мошенничества, раскрытого Магнитским". "Бывший сотрудник, который был консультантом швейцарской Федеральной прокуратуры, был уволен и осужден после того, как были раскрыты его отношения с россиянами. Среди прочего, его на вертолете возили на охоту на медведя на российский Дальний Восток, и размещали в роскошных отелях. В суде сотрудник, который играл активную роль в расследовании российского мошенничества, был назван только как Виктор К", - сообщается в статье. Издание напоминает, что во время одной из поездок в Россию к нему присоединились швейцарский прокурор Патрик Ламон и федеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер - их сфотографировали вместе время водной прогулки по Байкалу с высокопоставленными российскими чиновниками. Все трое участвовали в расследовании или уголовном преследовании по делу Магнитского, которое стало головной болью президента Путина". Издание указывает, что "в начале этого года Лаубер был вынужден уйти в отставку после того, как швейцарские законодатели пожаловались на его неофициальные каналы связи с российскими чиновниками, находящимися под санкциями, и его обвинили во лжи о секретных встречах в связи с коррупционным скандалом ФИФА (...)" (...) "Федеральная прокуратура Швейцарии не объявляла деньги легитимными, как раз наоборот, - комментирует автор публикации Нико Хайнс. - Арестовав часть средств, пусть даже небольшую, они фактически подтверждают, что располагают доказательствами наличия незаконных средств на счетах, связанных с боссом Весельницкой Кацывом и Владленом Степановым, загадочно богатым россиянином, жена которого, будучи высокопоставленной российской налоговой чиновницей, подписала документ на мошенничество на 230 млн долларов". "Согласно письму, отправленному 6 ноября в Hermitage Capital, ставший жертвой мошенничества, швейцарская прокуратура заявляет, что не будет использовать это доказательство для конфискации большей части средств. Вместо этого они использовали сложный финансовый анализ, чтобы размыть стоимость отмытых денег, чтобы большая часть их могла быть возвращена людям, которых они считают мошенниками, - пишет The Daily Beast. - В принятом методе выявления доходов от преступлений, изложенном в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, четко указано, что смешение незаконных средств с деньгами из других источников не влияет на стоимость средств, подлежащих аресту. Однако, согласно предложению швейцарской прокуратуры, предполагается вернуть Кацыву 99% его денег. Степанов может ожидать, что швейцарские власти вернут от 55 до 87% его замороженных активов". В письме также предполагается, утверждает издание, что 100% замороженных активов будут возвращены российскому бизнесмену Дмитрию Клюеву, который находится в санкционном списке США. "Сенатор Джон Маккейн однажды охарактеризовал "Клюев Групп" как "опасную транснациональную преступную организацию", - пишет газета. (...) "Ведомство федерального прокурора Швейцарии отказалось отвечать на конкретные вопросы The Daily Beast, но подтвердило в своем заявлении, что в письме от 6 ноября говорилось, что прокуратура "планирует на данном этапе постановить закрыть швейцарское расследование вместе с передачей части активов, арестованных в настоящее время". "Prevezon, компания, принадлежащая Кацыву, отец которого является московским чиновником, ранее заплатила почти 6 млн долларов для урегулирования гражданских обвинений, выдвинутых в СШП в Нью-Йорке, где власти утверждали, что дальнейшие доходы от масштабного мошенничества были отмыты через счета в американских банках и недвижимость на Манхэттене. Весельницкой было предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию за сговор с Генпрокуратурой России с целью представления ложных доказательств в суд США", - передает The Daily Beast. Источник: The Daily Beast