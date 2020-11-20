Что скрывается за мечтой стать фрилансером

"В коллективном воображении речь идет о работе из дома, без определенного расписания, без начальника-тирана и утомительных коллег. На самом деле, повседневная жизнь зачастую оказывается менее радужной", - пишет журналистка Анна-Лора Миньон на страницах Slate.fr.

"Все началось с банального вечернего разговора.

- Чем ты занимаешься?

- Я журналист-фрилансер (внештатный).

- Ух ты, как здорово, ты живешь своей увлеченностью!

- Скажем так, что я из-за своей увлеченности я выживаю.

Горькая констатация факта. 29-летняя Элоиза начала работать фрилансером год назад после двухлетнего контракта на профессиональную подготовку и первого временного трудового договора. (...) "Я знала, что будет нелегко, - говорит она. - Но никогда не предполагала, что до такой степени".

"(...) По словам Элоизы, самое сложное - это ее шаткое положение. Молодая женщина зарабатывает 1000 евро в месяц. Ее арендная плата составляет 750 евро. Остальное - на еду, здоровье, досуг... "Я просто все время считаю, - сообщает журналистка. - И, прежде всего, это посягает на мою частную жизнь и создает разрыв с моими близкими. Не то, чтобы они перестали видеться со мной из-за этого, просто часто между ресторанами, напитками, фильмами или отпуском я не могу все успеть".

"(...) Такое скрупулезное управление своим бумажником испытала и 33-летняя Сара, бывший специалист по связям с общественностью на фрилансе, теперь ставшая постоянным сотрудником. "В то время у меня не было сбережений, поскольку не было безработицы. Когда мой самый крупный клиент начал платить мне с опозданием, я поняла, что я не выкручусь, - вспоминает она. - Это в значительной степени побудило меня снова перейти на должность в компании". В качестве единственного критерия поиска Сара теперь выбирает фиксированную зарплату", - сообщает автор публикации.

"К счастью, в некоторых случаях, как это было с с 30-летней Марго, независимым графическим дизайнером, финансовый баланс наконец стабилизируется: "Мне удалось пройти этап "бесплатной" работы, когда ты делаешь логотипы для своих друзей или плакаты для друзей твоих друзей. Сегодня я неплохо зарабатываю".

"(...) У фрилансеров нет места случайностям, ошибкам или дням "без", - уверяет Марк Лориоль, социолог, исследователь Национального научно-исследовательского центра и автор нескольких книг о страданиях на работе. "По той простой причине, что они делают двойную работу. Их собственную, ту, которую они выполняют по своей специальности, и работу менеджера компании".

"(...) И очень часто им приходится не считать своих часов. Согласно исследованию, проведенному коллективом Ouishare и платформой Malt, в 2017 году 53% фрилансеров работали более 48 часов в неделю", - говорится в статье.

"Это рабочее время не всегда осознается их родственниками, - отмечает автор статьи. - 39-летняя Лаура пять лет назад открыла свой сайт онлайн-обучения по созданию и ведению блога. Она рассказывает: "Для меня самое тяжелое - это объяснять близким, что я тоже работаю. И если я работаю, в основном, из дома, то это не значит, что у меня есть время сходить в химчистку, забрать посылку или что-то еще".

"То же самое происходит с Элоизой, которой трудно заставить себя услышать, когда она объясняет, что из-за своей работы она недоступна. "Иногда мне кажется, что мои друзья думают, что журналистика - это мое хобби, но это моя работа".

"И последнее, но не менее важное: еще одним уделом фрилансеров является уединение. Такие условия работы не устраивают молодую журналистку. "С моими друзьями-фрилансерами или просто друзьями, работающими из дома, мы всегда, когда можем, собираемся, чтобы поработать вместе. Во-первых, потому что это помогает нам усовершенствовать наши идеи, но, прежде всего, для того, чтобы сделать наши перерывы на кофе более яркими", - говорит она.

"(...) По мнению Сабины Батай, социолога по труду и консультанта по персоналу, в этом секрет успеха. "Окружите себя людьми, создайте сообщество, круг контактов, с которыми можно связаться и с кем обмениваться идеями. Без этого фриланс или предпринимательство могут оказаться сложными", - говорит она.

"(...) Для Лауры не стоит вопрос о том, чтобы однажды вернуться к офисной жизни: "Пусть не каждый день легко, но я все равно сама себе босс, я выбираю свой график работы, и большую часть времени я работаю над проектами, которые мне близки".

"(...) Чтобы добиться успеха в качестве фрилансера, необходимо найти баланс между смыслом, который вы придаете своей работе, и реалиями рынка", - рассуждает Сабина Батай.

"Как и Лаура, 88% фрилансеров, согласно исследованию, проведенному платформой Malt в 2019 году, не хотели бы снова становиться сотрудниками компании (во всяком случае, с полной занятостью)", - резюмирует Slate.fr.