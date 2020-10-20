Нагорный Карабах: Мингечевир и его плотина во власти армянских обстрелов

"Жители этого азербайджанского города, расположенного недалеко от Нагорного Карабаха, поддерживают наступление своей армии", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Мингечивире Эммануэль Гриншпан.

"(...) Как и его соседи, продавец газет Вугар Исмаилов не знает, откуда исходит шум от взрывов, но ругает виновных, - говорится в репортаже. "Армяне никогда не соблюдают прекращение огня. Им невозможно доверять", - рвет и мечет сорокалетний мужчина в маске, спущенной под нос. Он ссылается на объявленное в субботу в полночь гуманитарное перемирие, которое продлилось всего несколько часов. Перерыв был предназначен для того, чтобы оба лагеря могли забрать трупы, брошенные на поле боя, а также совершить обмен пленными, что еще предстоит доказать, учитывая крайнюю жестокость с обеих сторон. Армяне надеялись передохнуть, но из заявления Баку было ясно: о прекращении штурма Нагорного Карабаха не может быть и речи.".

"Однако в конце дня в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили, что готовы начать переговоры в Москве. Впервые с начала конфликта 27 сентября они готовы напрямую поговорить друг с другом", - отмечает автор статьи.

"Продавец газет предпочитает, когда его президент заставляет заговорить пушки. "Мы должны пройти весь путь до полной победы! Нас обманывали тридцать лет, и теперь у нас есть сильная армия, способная решить эту проблему". У него племянник на фронте, недалеко от Талыша, первого армянского села в Нагорном Карабахе, захваченного азербайджанской армией на прошлой неделе. "О нем я узнаю от сестры. Не получается позвонить ему на мобильный, это запрещено. Но время от времени он звонит матери, чтобы сообщить новости. Он в порядке, говорит, что враг находится в беспорядочном бегстве и что мы скоро победим", - верит продавец.

"Другие жители вздрагивают при мысли о распространении эскалации на Мингечевир, - описывает журналист. "Если армяне нацелятся на нашу плотину, мы все рискуем погибнуть, - ворчит Севда, уличная торговка фруктами и овощами. Она кивает на огромную 65-метровую плотину, возвышающуюся над городом. Мингечевир мирно живет рядом с огромным искусственным водохранилищем площадью 605 км2, построенным в сталинские времена. "Если плотина прорвется, затоплена будет вся страна, а не только Мингечевир", - прогнозирует она, поднимая маску на нос, когда к ее стойке приближается группа мужчин без масок. "Если армяне не натворят бед, то об этом позаботится коронавирус", - сердито говорит она, как только группа отошла. "Сегодня они [власти] закрыли все школы. Становится все хуже и хуже", - охает она, поднимая руки к небу.

"Массивный и нерушимый вид плотины иллюзорен, подтверждает Ильгар, инженер и военнослужащий запаса, предпочитающий не называть свою фамилию. "У плотины есть строительный дефект, - говорит он, - и армяне это знают". По его мнению, противник еще не взялся за дело по-серьезному. "Они прислали нам предупреждение. Если они выпустят "Искандер" [ракету] по определенному месту, то плотина может выйти из строя". 4 октября ракета типа "Смерч" врезалась в асфальт прямо перед гидроэлектростанцией, расположенной под плотиной. В минувшую субботу в час ночи над городом прогремели два очень громких взрыва. Одна или две ракеты были бы сбиты ПВО", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.