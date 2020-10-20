MacronLeaks: американское правосудие возбудило дело против шести хакеров из российских спецслужб

"(...) Теперь за MacronLeaks - взломом, совершенным накануне президентских выборов 2017 года во Франции и предназначенным для срыва голосования - есть конкретное лицо и имя. Это Анатолий Ковалев, молодой агент подразделения 74455 российской военной разведки ГРУ", - пишут журналисты Le Monde Дамьен Лелу и Мартин Унтерзингер.

"В понедельник, 19 октября, Министерство юстиции США заявило что Ковалеву и пятерым его коллегам предъявлены обвинения в участии в некоторых самых громких компьютерных атаках последних лет. Министерство продолжает свое наступление на деятельность российского разведывательного аппарата в киберпространстве, указывая на его ответственность за "MacronLeaks", взлом нескольких учетных записей электронной почты членов партии Эммануэля Макрона, а также за распространение разрушительного вируса NotPetya в ходе компьютерной атаки на Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году, а также за массированную атаку на грузинские веб-сайты", - говорится в статье.

"(...) Как шаг за шагом задокументировала газета Le Monde, эксперты в течение нескольких месяцев сумели убедиться в том, что атака против партии "Вперед, Республика!", представлявшая собой взлом пяти учетных записей электронной почты и последующую публикацию их контента в течение двух дней после второй тура, была делом рук хакеров, действующих от имени российского государства", - указывают авторы статьи.

"В своем обвинительном заключении американское правосудие подтвердило ведущую роль подразделения 74 455 ГРУ, которое в последние недели избирательной кампании запустило не менее семи кампаний, связанных с фейковой электронной почтой, нацеленных на "более 100 членов партии Эммануэля Макрона", - говорится в публикации.

"(...) Среди шести обвиняемых членов ГРУ именно Анатолий Ковалев, похоже, сыграл главную роль в попытке дестабилизировать выборы во Франции. В конце апреля 2017 года он разработал документ-ловушку, в котором перечислены "девять членов партии "Вперед, Республика!", уполномоченные общаться с журналистами". Ковалев разослал его 21 апреля "примерно тридцати" членам партии, используя очень похожий адрес электронной почты, с отличием в один символ, на адрес электронной почты Сибет Ндиай, в то время главы пресс-службы избирательного штаба", - поясняют авторы статьи.

"(...) В обвинительном заключении не говорится, кем были эти лица. Отвечая на вопрос Le Monde по этому поводу, один высокопоставленный чиновник из Министерства юстиции США не пожелал предоставить никакой дополнительной информации, ограничившись замечанием о том, что речь шла об "обычном поведении ГРУ", привыкшем распространять украденные документы в социальных сетях".

"Ковалев, по различным источникам, родился в 1991 или 1994 году, по данным американских следователей, он специализируется на операциях по вмешательству в выборы. Ранее в 2018 году в США ему было предъявлено обвинение в предполагаемом участии в наступательных операциях, направленных на различные уровни американской избирательной инфраструктуры", - продолжает издание.

"(...) В гораздо более широком смысле, американское расследование обнаружило прямую причастность шести агентов ГРУ к целой серии серьезных взломов. Некоторым агентам предъявили обвинение в их роли в создании вируса NotPetya, который заблокировал сотни тысяч компьютеров по всему миру, причинив ущерб, оцениваемый более чем в один миллиард евро только во Франции. Причастность России к вирусу, который изначально был нацелен на украинские компании, не вызывает сомнений, но это первый случай, когда была установлена личность агентов и им было предъявлено обвинение", - указывают журналисты.

"(...) 19 октября британские и американские спецслужбы также объявили, что они с "95% уверенности" могут заявить, что шпионы ГРУ начали подготовку к крупномасштабной кибератаке на Олимпийские игры в Токио, намеченные на следующее лето", - говорится в статье.

"Почти наверняка шесть нарушителей, которым американское правосудие предъявило обвинение, никогда не попадут в суд в Соединенных Штатах. Смысл заключается в том, чтобы показать, что американским следователям удалось разоблачить российских шпионов, и в том, чтобы предотвратить будущие кибератаки под руководством России. Более того, обвинительный акт в отношении этих российских граждан запрещает им любые поездки или передвижения в одной из многих стран, которые готовы экстрадировать обвиняемых в Соединенные Штаты. Наконец, как признал один высокопоставленный чиновник министерства юстиции в кулуарах пресс-конференции, обвинительное заключение направлено на то, чтобы передать месседж о том, что Россия, по мнению Соединенных Штатов, за последние несколько лет несколько раз переступала "красные линии" в киберпространстве", - резюмируют Дамьен Лелу и Мартин Унтерзингер.