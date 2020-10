20 октября 2020 г. Ана Суэнсон, Эдвард Уонг и Джулиан Барнс | The New York Times Американские дипломаты и шпионы сражаются с администрацией Трампа из-за предполагаемых микроволновых атак "Ночью раздался странный звук: треcк, как будто на пол над ними упал кусок мрамора. У Марка Ленци и его жены начались головокружения, проблемы со сном и головные боли, а их дети просыпались с носовым кровотечением - симптомы, которые, как они думали, могли быть следствием смога в Гуанчжоу в Китае, где работал Ленци, сотрудник Государственного департамента. Но загрязнение воздуха не могло объяснить внезапную потерю памяти - он забыл и названия рабочих инструментов. То, что начиналось со странных звуков и симптомов у более чем десяти американских чиновников и членов их семей в Китае в 2018 году, превратилось в дипломатическую загадку, охватившую несколько стран и включающую спекуляции о секретном высокотехнологичном оружии и иностранных атаках", - передает The New York Times. "Один из самых больших вопросов заключается в том, считают ли чиновники администрации Трампа, что Ленци и другие дипломаты в Китае столкнулись с тем же загадочным недугом, что и десятки дипломатов и шпионов в американском посольстве на Кубе в 2016 и 2017 годах, который стало известен как Гаванский синдром. Американские сотрудники в обеих странах сообщали, что слышали странные звуки, за которыми следовали головные боли, головокружение, помутнение зрения и потеря памяти", - говорится в статье. "Но отношение властей к этим эпизодам было радикально разным. Как свидетельствует расследование, проведенное The New York Times, Государственный департамент, курировавший эти дела, произвел непоследовательные оценки пациентов и событий, проигнорировал внешние медицинские диагнозы и утаил основную информацию от Конгресса". Так, если говорить про Кубу, "администрация Трампа отозвала большую часть своих сотрудников из посольства и выпустила предупреждение о поездках в страну, заявив, что американские дипломаты подверглись "целевым атакам". Президент Трамп выслал 15 кубинских дипломатов из Вашингтона и начал независимую проверку, хотя Куба отрицала свою причастность", напоминает газета, но "в отношении Китая администрация заняла более мягкий подход. В мае 2018 года США госсекретарь Майк Помпео, занимавший должность директора ЦРУ во время кубинских событий, сказал законодателям, что медицинские данные одного американского чиновника, заболевшего в Китае, "очень похожи и полностью соответствуют" синдрому на Кубе. Администрация эвакуировала более десятка федеральных служащих и некоторых членов их семей. Но вскоре Госдепартамент пошел на попятную, назвав случившееся в Китае "вопросами, связанными со здоровьем". В то время как сотрудников с Кубы отправили в административный отпуск для реабилитации, сотрудники в Китае изначально должны были уходить на больничный и в неоплачиваемые отпуска, сообщили некоторые сотрудники и их адвокаты. И Госдепартамент не открыл расследования в отношении событий, произошедших в Китае". "Администрация немного говорила о событиях в Китае и не придавала большого значения идее о том, что ответственность за это может нести враждебная держава. Но о подобных эпизодах сообщали и высокопоставленные сотрудники ЦРУ, посещавшее зарубежные резидентуры, агентства, сообщили три нынешних и бывших должностных лиц, а также другие лица, знакомые с событиями. Среди этих мест - Москва, где Марк Полимеропулос, сотрудник ЦРУ, который помогал проводить тайные операции в России и Европе, пережил в декабре 2017 года то, что, по его мнению, было нападением. Полимеропулос, которому в то время было 48 лет, перенес сильное головокружение в своем гостиничном номере в Москве, а затем у него развились изнуряющие мигрени, которые заставили его выйти в отставку", - сообщает издание. "Дела сотрудников ЦРУ, ни об одном из которых не сообщалось публично, усиливают подозрения, что эти атаки по всему миру проводила Россия, - полагает The New York Times. - Некоторые высокопоставленные аналитики по России в ЦРУ, должностные лица Госдепартамента и сторонние ученые, а также несколько пострадавших считают Россию наиболее вероятным виновником, учитывая ее опыт , связанный с оружием, которое вызывает травмы мозга, и ее заинтересованность в подрыве отношений Вашингтона с Пекином и Гаваной". (...) "По словам критиков, различия в том, как обращались с сотрудниками, проистекают из дипломатических и политических соображений, включая желание президента укрепить отношения с Россией и заключить торговую сделку с Китаем. Дипломаты в Китае начали сообщать о странных симптомах весной 2018 года, когда находящиеся там американские чиновники пытались склонить своих китайских коллег к заключению торговой сделки, которой обещал добиться Трамп. Президент также рассчитывал на помощь Пекина в завершении ядерных переговоров с Северной Кореей и постоянно восхвалял Си Цзиньпина, авторитарного лидера Китая", - говорится в публикации. - По словам полдесятка американских чиновников, руководители Госдепартамента осознали, что проведение курса действий, аналогичного тому, как они поступили на Кубе, включая эвакуацию миссий в Китае, может нанести ущерб дипломатическим и экономическим отношениям". (...) Издание отмечает, что Госдепартамент не обнародовал представленное ему еще в августе исследование Национальной академии наук, в котором изучались потенциальные причины этих эпизодов. (...) "Доктор Дэвид А. Релман, профессор Стэнфордского университета, который является председателем комитета Национальной академии наук, изучавшего эти дела, отметил: "обескураживает и крайне разочаровывает" то, что Государственный департамент отказался поделиться с общественностью или Конгрессом докладом "по причинам, находящимся вне нашего понимания". (...)"Ситуация осложняется тем, что американские чиновники и ученые до сих пор спорят, стали ли симптомы результатом нападения. Многие дипломаты, сотрудники ЦРУ и ученые подозревают, что мозг жертв повредило оружие, производящее микроволновое излучение. Но некоторые ученые и правительственные чиновники утверждают, что это - психологическое заболевание, которое распространилось в стрессовой среде зарубежных миссий. Некоторые указывают на химические вещества, например пестициды", - указывает газета. "Администрация Трампа не разъяснила свою точку зрения и не сообщила, сколько именно людей пострадали. По меньшей мере 44 человека на Кубе и 15 человек в Китае прошли обследование или лечение в Центре мозговых травм и восстановления при Пенсильванском университете. Остальные обратились в другие места. По крайней мере, 14 канадских граждан в Гаване утверждают, что пережили схожие симптомы, - передает издание. - Врачи Пенсильванского университета отказались обсуждать детали, но отвергли идею о психологическом заболевании, заявив, что пациенты, которых они лечили, получили черепно-мозговые травмы от внешнего источника". "Некоторые высокопоставленные чиновники Госдепартамента и бывшие представители разведки заявили, что, по их мнению, свою роль здесь сыграла Россия. Агенты разведки страны сеют насилие по всему миру, травят врагов в Великобритании и подпитывают нападения на американских солдат в Афганистане. Во время холодной войны Советский Союз бомбардировал американское посольство в Москве микроволнами. В документе от 2014 года Агентство национальной безопасности заявило, что у него есть разведывательные данные о враждебной стране, использующей мощное микроволновое оружие, чтобы "залить жилые помещения цели микроволнами", вызывая повреждение нервной системы. Название страны было засекречено, но люди, знакомые с документом, сказали, что речь шла о России, - говорится в статье. - Несколько дел против ЦРУ затронули высокопоставленных сотрудников, которые ездили за границу для обсуждения планов противодействия секретным операциям России с партнерскими разведывательными агентствами, сообщили два человека, знакомые с этим вопросом. Некоторые аналитики ЦРУ полагают, что Москва пыталась сорвать эту работу". "Полимеропулос отказался обсуждать свой опыт в Москве, но подверг критике то, как правительство США обращается со своими пострадавшими сотрудниками. Он настаивает на том, чтобы агентство разрешило ему обратиться в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, больницу, в которой лечили некоторых из пострадавших на Кубе". "Некоторые высокопоставленные американские чиновники настаивают на необходимости получить больше доказательств, прежде чем обвинять Россию. Джина Хаспел, директор ЦРУ, признает, что Москва имела намерение причинить вред агентам, но не убеждена, что она несет ответственность или что атаки имели место, сообщили два американских чиновника". Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала идею о причастности Москвы "абсолютным абсурдом и какими-то странными инсинуациями". Представитель посольства России в Вашингтоне заявил, что предполагаемые нападения, скорее всего, были случаем "массовой истерии", подчеркивает издание. "Ленци, имеющий обширный опыт работы в бывшем Советском Союзе, сказал, что засекреченные материалы указывают на страну, которая совершила нападения, но Государственный департамент отказал ему в доступе к документам. По словам Ленци, высшие должностные лица "точно знают, какая страна" несет ответственность, добавив, что это не Куба или Китай, а другая страна, " которой госсекретарь и президент не хотят противостоять". Издание указывает, что первой заболевшей в Китае стала "сотрудница Министерства торговли по имени Кэтрин Вернер, которая жила по соседству с Ленци, и в течение нескольких месяцев испытывала рвоту, тошноту, головные боли и головокружение, прежде чем в апреле 2018 года ее отправили в США. (...) Другие сотрудники в Китае испытывали аналогичные симптомы. Робин Гарфилд, сотрудник Министерства торговли, был эвакуирован из Шанхая с женой и двумя детьми в июне 2018 года". "Врачи Пенсильванского университета сообщили Гарфилду, что его травмы похожи на травмы американцев на Кубе, но медицинское бюро Госдепартамента заявило, что они являются следствием 17-летней травмы, полученной во время игры в бейсбол, написал он в группе для американских дипломатов в Facebook в марте 2019 года", - говорится в публикации. "Госдепартамент признал только одного сотрудника в Китае имеющим "полный набор" симптомов, соответствующих случаям на Кубе: это Вернер, первая эвакуированная. Во внутреннем письме Госдепартамент сообщил, что еще 15 человек в Гуанчжоу, Шанхае и Пекине имеют некоторые симптомы и клинические данные, "похожие на те", что были на Кубе, но не постановил, что они страдают "Гаванским синдромом". "Врачи из Пенсильванского университета заявили, что не предоставляли Госдепартаменту индивидуальные результаты сканирования мозга, поэтому правительство не располагает необходимой информацией, чтобы исключить черепно-мозговые травмы в Китае. "Мне и моим докторам кажется, что Госдепартаменту не нужны никакие дополнительные случаи из Китая, - написал Гарфилд, - несмотря на медицинские заключения". Источник: The New York Times